스타벅스가 브라질에서 ‘브라질 스타일 카페지뉴’(사진)를 도입했다. 대용량 중심의 형태에서 벗어나 현지의 커피 문화를 전면에 내세운 전략이다.

브라질에선 ‘소량’의 커피를 ‘여러 번’ 즐긴다. 대용량을 들고 다니면서 오래 마시는 것보다, 짧게 마시는 것을 선호한다. 아침에는 빵과 함께 카페라테를, 점심 이후에는 소용량의 블랙커피가 일반적이다. 특히 상황에 맞춰 커피의 우유 농도를 조절하는 것이 자연스럽다.

스타벅스는 이런 브라질의 소비 습관을 반영했다. 200㎖ 소형 컵을 도입하고, 브라질에서 가장 보편적인 세 가지 메뉴를 선보였다. 커피와 우유를 반씩 섞은 ‘카페 꽁 레이치’는 아침 식사나 빵과 함께 먹는 조합이다.

‘핑가두’는 커피에 우유를 소량만 넣는다. 블랙커피의 풍미를 유지하면서 더 부드럽다. ‘카페지뉴 푸루’는 드립 방식의 소용량 블랙커피다. 점심 후나 손님을 맞이할 때 적합하다.

aT 관계자는 “브라질인은 커피에 우유를 섞어 마시는 데 익숙하고, 하루에 여러 번 커피를 즐긴다”며 “한국식 믹스커피도 매력적으로 다가갈 수 있다”고 말했다. 이어 “소용량 포장과 간편한 조리 방식을 갖춘 믹스커피는 특히 현지 사무실에서 활용하기 유리할 것”이라고 덧붙였다.

육성연 기자