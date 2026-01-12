[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) 골든(Golden)이 11일(현지시간) 미 캘리포니아주 베벌리 힐튼에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 주제가상을 수상했다.

이번 시상식에서 케데헌은 주제가상을 비롯해 장편 애니메이션상, 흥행상 등 3개 부문 후보에 올랐다.

‘골든’을 공동 작사·작곡하고 부른 이재는 시상대에 올라 벅찬 감정을 주체하지 못하고 눈물을 흘렸다. “너무 영광이다. 감사하다”며 소감의 문을 연 그는 “내가 어렸을 때 K-팝 아이돌을 꿈꾸며 열심히 준비했지만, 그 꿈을 이루지 못했다”면서 “그것(좌절)을 극복하기 위해 의지한 것이 음악이었다”고 밝혔다.

그러면서 “오늘 나는 가수이자 작곡가로 이 자리에 섰다”며 “모두들 포기하지 않길 바란다. ‘있는 그대로의 모습으로 빛나기’에 결코 늦지 않았다”며 소감을 마쳤다.

이번 수상으로 ‘케데헌’의 오스카 레이스에도 청신호가 켜졌다. 골든글로브는 아카데미 시상식의 전초전으로 불린다. ‘케데헌’은 올해 3월 열리는 아카데미에서 장편 애니메이션 부문과 주제가상 후보 지명이 유력하다.

앞서 ‘케데헌’은 지난 4일 미 샌타모니카에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈 시상식에서도 영화 주제가상과 최우수 장편 애니메이션상 등 2관왕에 오른 바 있다.