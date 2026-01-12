‘구몬’ 교원그룹, 랜섬웨어 공격 받아…“정보유출 여부 확인중”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원그룹은 최근 랜섬웨어로 추정되는 사이버 침해 정황을 인지하고, 비상 대응 체계를 가동했다고 12일 밝혔다.

교원그룹은 지난 10일 오전 8시께 사내 일부 시스템에서 비정상 징후를 확인하고 내부망 분리와 접근 차단 조치를 시행했다. 현재 시스템 복구와 보안 점검을 진행 중이다.

교원그룹은 사고 인지 직후 한국인터넷진흥원(KISA)과 관련 수사 기관에 침해 정황을 신고했다. 개인정보 유출 여부는 확인하고 있다.

교원그룹은 “개인정보 유출이 확인되면 관련 법령과 절차에 따라 신속하고 투명하게 고객에게 안내하고 필요한 보호 조치를 신속히 마련해 지원할 계획”이라고 밝혔다.

교원그룹은 사고의 원인과 피해 정도, 복구 상황 등 확인되는 사실은 공식 홈페이지 등을 통해 순차적으로 안내할 예정이다. 교원은 여러 계열사를 통해 수백만명의 회원을 보유하고 있다.

교원그룹은 구몬학습과 빨간펜 등 교육 사업과 건강가전 종합브랜드 웰스, 교원라이프, 스위트호텔, 여행이지 등 여행·생활문화 사업 등을 한다.