핀란드 예년보다 혹독한 추위 ‘맹위’ 키틸래 공항 출발 항공편 전면 취소

[헤럴드경제=나은정 기자] 핀란드에 예년보다 강력한 한파가 몰아치면서 항공편이 모두 취소돼 관광객 수천 명의 발이 묶였다.

AP통신 등에 따르면 11일(현지시간) 핀란드 북부 라플란드 지역의 키틸래 공항에서 출발하는 항공편이 모두 취소됐다. 이날 아침 기온이 영하 37도까지 떨어지면서 항공기 얼음 제거 작업이 어려워졌기 때문이다.

키틸래 공항은 스키 관광과 오로라 관측을 위해 라플란드를 찾는 관광객들이 거치는 관문으로, 항공편 취소로 인해 현지에는 관광객 수천 명이 발이 묶인 상태다. 당국은 12일에도 결항 사태가 이어질 가능성이 크다고 밝혔다.

핀란드 기상청은 12일 라플란드 지역의 기온이 영하 40도까지 떨어질 것으로 예보했다. 북유럽 국가인 핀란드는 겨울 추위가 혹독한 편이지만, 올해 한파는 예년보다 강도가 훨씬 센 것으로 평가되고 있다.

올해 혹한과 폭설은 핀란드뿐 아니라 유럽 전역에 영향을 미치고 있다. 독일에서는 지난 9일 폭설로 국영 철도 도이체반이 북부 지역의 모든 열차 운행을 중단했으며, 이틀이 지난 이날까지도 열차 지연과 취소가 이어졌다.

독일 당국은 서부 노르트라인-베스트팔렌주 전역의 도로에 결빙이 예보됨에 따라 12일 모든 학교를 휴교하고 온라인 수업으로 전환하기로 했다.

발트해 연안 국가들도 비상 상황에 들어갔다. 에스토니아와 리투아니아에서는 눈보라가 예보되자 당국이 운전자들에게 불필요한 이동을 자제해 달라고 당부했고, 라트비아는 서부 지역에 폭설 경보를 발령했다.