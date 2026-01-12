일본 홋카이도 지진. [기상청 제공]
[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 홋카이도 아사히카와시 북쪽 137㎞ 지역에서 12일 오전 9시 50분(한국시간) 규모 5.0의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 45.00도, 동경 142.20도다.


