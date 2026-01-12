장학사업·바다생태숲 조성사업·동백상회 지원 등

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 신세계 센텀시티가 지역경제 활성화에 기여한 공로를 인정받아 최근 부산시장 표창을 수상했다고 12일 밝혔다. 부산시가 대형유통업체를 대상으로 공익사업 추진, 상생협력, 지역업체 입점률 등 다양한 지표를 종합 평가하는 ‘부산시 지역기여도 조사’에서 신세계 센텀시티는 4년 연속 ‘최우수 업체’로 선정됐다.

신세계 센텀시티는 2009년 개점 이후 부산의 미래를 이끌 지역 인재 양성을 위해 장학사업을 꾸준히 이어오고 있다. 17년간 누적 장학금은 20억원을 넘어섰으며 이러한 공로를 인정받아 매년 교육기부 문화의 상징인 ‘교육 메세나탑’을 수상하고 있다.

환경 분야에서도 의미 있는 성과를 내고 있다. 부산시와 함께 추진 중인 ‘바다 생태숲 조성사업’은 2024년 시작돼 오는 4월 완료를 앞두고 있으며, 기장 월전항 일대 2ha(약 6000평) 규모에 잘피 서식지를 조성하는 프로젝트다. 이를 통해 탄소중립 실천은 물론 ‘해양도시 부산’의 자연환경 보전에 기여한 점을 높이 평가받아 부산시장 표창을 받기도 했다.

신세계 센텀시티는 중앙광장을 ‘사회공헌의 장(場)’으로 활용해 부산시, 해운대구청 등과 협력하며 부산패션마켓, 동행축제, 청년채움마켓 등 지역 중소상공인의 판로 개척을 위한 공간을 무상으로 지원하고 있다. 지난해에는 총 7회에 걸쳐 약 120개 지역업체가 참여했다.

또 산타원정대 기부, 김장 나눔, 헌혈 캠페인, 결연가정 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 지속하고 있다.

특히 2023년 지하 2층 하이퍼그라운드에 부산시와의 ‘민관협력 1호’로 문을 연 ‘동백상회’는 지자체 브랜드가 백화점에 정식 입점한 업계 최초 사례로 주목받고 있다. 신세계 센텀시티는 동백상회 입점 업체에 대해 수수료와 관리비 전액을 무상 지원하며 현재까지 누적 100여개 브랜드, 약 500개 제품을 소개해 지역 중소기업의 판로 확대와 인지도 제고에 기여해왔다.

매년 신세계 전문 인력이 참여하는 입점 품평회와 점내 광고 지원을 통해 경쟁력 있는 브랜드를 육성한 결과, 동백상회는 지난해 역대 최고 실적을 기록했다. 월평균 매출은 개점 초기 대비 약 300% 가까이 증가했다.

신세계 센텀시티 관계자는 “앞으로도 다양한 ESG 경영 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다하는 한편 부산을 대표하는 쇼핑·관광 랜드마크로서 외지인 방문객 유치를 통해 지역경제 활성화에 앞장서겠다”고 말했다.