국립미술사박물관 이어 국립초상화박물관도 ‘탄핵소추’ 삭제

[헤럴드경제=이원율 기자]미국 워싱턴 DC의 국립초상화박물관에 걸린 도널드 트럼프 대통령의 초상화가 바뀌면서 초상화 설명 문안에서 집권 1기때 트럼프 대통령이 2차례 탄핵소추를 당한 사실에 대한 언급도 삭제됐다고 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등이 10일(현지시간) 전했다.

보도에 따르면 국립초상화박물관은 역대 대통령 초상화를 전시하는 ‘미국의 대통령들’ 섹션에서 지난 8일 트럼프 대통령 초상화를 교체, 초상화 옆 벽에 적어놓은 트럼프 대통령 소개 문구도 수정했다.

원래는 트럼프 대통령이 집권 1기(2017~2021년)때 연방 대법관 3명을 임명한 건, 코로나19 백신 개발을 촉진한 건, 2024년 대선을 통해 “(대통령으로)역사적 복귀”를 했다는 등 내용과 함께 집권 1기때 2차례 탄핵소추 당했던 사실도 쓰여 있었다.

미국 연방 하원은 현 야당인 민주당이 다수당이었던 2019년 12월에 트럼프 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 군사 지원을 내세워 조 바이든 전 대통령의 아들 헌터 바이든에 대한 수사를 압박했다는 이유로 탄핵소추안을 가결했다.

2021년 1월에는 2020년 대선 결과에 불복한 트럼프 지지자들의 의회 난입 사태에 대한 책임을 물어 두번째로 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안을 가결했다.

트럼프 대통령은 이로써 재임 시절 하원에서 2차례 탄핵소추안이 의결되는 불명예를 안았다.

다만, 탄핵소추안은 2차례 모두 상원에서 의결정족수인 3분의 2 찬성을 얻지 못해 최종 부결됐다.

이번에 바뀐 트럼프 대통령 초상화 설명에는 트럼프 대통령이 제45대, 제47대 미국 대통령이며 그가 1946년에 태어났다는 내용만 쓰였다.

앞서 지난해 7월 워싱턴 DC의 국립미술사박물관도 상설전시에 포함됐던 트럼프 대통령 탄핵소추 2건에 대한 내용을 삭제했다.

국립초상화박물관은 트럼프 대통령 탄핵소추 관련 설명이 지워진 이유를 묻는 NYT 질의에 대한 답변에서, 일부 새로운 전시 중 작가 이름 등 일반 정보만 제공하는 방안을 탐색해왔다며 “대통령 탄핵의 역사는 계속해 우리 박물관에 반영될 것”이라고 설명했다.

한편 대통령 임기 2회차를 맞는 트럼프 대통령은 최근에도 탄핵소추를 거론했다.

트럼프 대통령은 지난 6일(현지시간) 워싱턴DC의 문화예술 공연장 트럼프-케네디센터에서 열린 연방 하원 공화당 의원 수련회 연설 중 “중간 선거는 꼭 이겨야 한다”며 “우리가 중간 선거를 이기지 못하면 그들은 나를 탄핵할 이유를 찾을 것이다. 나는 탄핵소추를 당할 것”이라고 했다.

그는 또한 “상황을 뒤집고 싶은가. (의약품)최혜국 대우, 국경 등 우리가 얘기한 모든 것을 이야기하라”고 강조했다.

야당인 민주당이 오바마케어(ACA·건강보험개혁법) 보조금 지급이 종료된 일을 놓고 공화당을 공격할 수 있다며 “이제는 의료보험 이슈를 그들(민주당)로부터 빼앗아야 한다”고 했다.