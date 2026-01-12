“민주당 경선 과정 불확실 …각종 논란에 썩어가는 모습“ 지방선거 개혁신당 연대 가능성 긍정

[헤럴드경제=정석준 기자] 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장은 12일 오세훈 서울시장에 대해 “식상함으로 연결되지 않도록 본인이 그것을 새로이 하는 노력을 아주 집중적으로 해야 한다”고 말했다.

6월 지방선거에서 서울시장 출마를 선언한 그는 이날 YTN 라디오 ‘김영수의 더인터뷰’에 출연해 “지금 정신과 기백을 가다듬고 있다”며 “이번 선거가 지방선거가 우리나라의 정말 변화와 회복의 시작이었으면 좋겠다”고 밝혔다.

윤 전 의원은 “민주당 내 경선이 어떻게 흘러갈지는 아무도 예상하지 못한다”며 “지금까지 쭉 보면 그렇게 눈에 띄는 분은 별로 없었다. 경선 과정에서 당원들의 마음을 누가 잡을 것인지가 아직은 대단히 불확실하다”고 분석했다.

이어 “공천 헌금 그리고 인사, 여러 가지로 지금 총체적인 썩어가는 모습”이라며 “국민이 대단히 답답하게 여기는 것은 저렇게 거대한 권력을 가지고 저 안이 저렇게 썩어가고, 저것을 제대로 견제하는 세력이 필요하다. 그 눈높이에 저희 당이 아직 가지 못한다”고 지적헀다.

국민의힘 지지율이 정체하고 있는 것에 대해서는 “국정 1년을 지금 평가받아야 하는 민주당도 지금 김병기, 이혜훈 이런 걸 보면 국민들께서 굉장히 눈살을 찌푸리고 계신다”며 “문제는 그 반대편에 서 있는 국민의힘이 대선 이후에 새로워진 점수가 대단히 낮기 때문에 지금 지지율 격차는 거기서 나오는 것”이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표의 쇄신안에 대해서는 “진정성 있게 새로워지고 있다는 느낌을 받으시면 그게 숫자로 나타날 거라고 본다”며 “새로운 국면으로 보수당이 그동안 새로운 점을 보여드리지 못했는데, 이제는 그 방식으로 새로움을 국민들께 보여드려야 될 시간”이라고 전했다.

이재명 대통령이 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명한 것은 “폭탄을 던지는 듯한 분위기”라고 표현했다. 그는 “탕평이라는 간판과 완전 정반대되는 방식으로 시작이 됐다”며 “국민들께서 대단히 불쾌한 내용들이 굉장히 많이 나왔으면, 이쯤 되면 사과하고 지명 철회하셔야 된다”고 주장했다.

지방선거에서 개혁신당과의 연대 가능성에는 긍정을 표했다. 윤 전 의원은 “생각합니다. 선거를 앞두고 우리가 압도적인 우위를 차지하고 있는 당이 절대 아닌데. 가능한 힘은 다 모아서 국민들한테 더 좋은 이미지로 다가가는 게 선거의 기본”이라고 말했다.