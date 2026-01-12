시즌 12 첫 ‘한국’ 타이틀 스폰서 대회 고지대 서킷에서도 안정적인 퍼포먼스 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 전기차 레이싱 타이어 독점 공급사이자 오피셜 파트너로 활동 중인 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(이하 포뮬러 E)’ 시즌 12의 제2라운드 ‘2026 한국 멕시코시티 E-PRIX’가 성황리에 마무리됐다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 시즌 12 첫 번째 ‘한국(Hankook)’ 타이틀 스폰서 경기로 멕시칸시티에서 10일(현지시간) 마무리됐다.

경기가 열린 멕시코시티 ‘오토드로모 헤르마노스 로드리게스’ 서킷은 해발 약 2250m 고지대에 위치한 트랙으로, 차량과 타이어 모두에 까다로운 주행 조건을 요구한다. 긴 직선과 고속 코너, 기술적인 인필드 구간이 혼재된 고난도의 트랙 구성 속에서 레이스 전반에 걸쳐 일관된 타이어 성능 유지가 경기 결과를 좌우하는 핵심 요소로 작용했다.

한국타이어는 이번 대회에서도 포뮬러 E 공식 레이싱 타이어 ‘아이온 레이스’를 통해 안정적인 경기 운영을 지원했다고 설명했다. 아이온 레이스는 차세대 전기 레이싱 머신 ‘GEN3 에보’에 최적화된 접지력, 핸들링, 제동력, 내열성 등 핵심 성능으로, 일관된 퍼포먼스를 발휘하며 선수들의 공격적인 레이스를 뒷받침했다. 경기 결과 ‘시트로엥 레이싱’의 ‘닉 캐시디’가 우승을 차지하며 드라이버 챔피언십 선두로 올라섰다.

아울러 한국타이어는 현장에 마련된 ‘팬 빌리지’를 통해 대회 기간 전 세계 모터스포츠 팬들과의 소통을 강화했다. 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온’을 비롯한 다양한 전시와 체험 프로그램을 운영하며, 전동화 시대를 선도하는 한국타이어의 기술력과 브랜드 스토리를 현장에서 직접 전달했다.

포뮬러 E 시즌 12 제3라운드는 오는 31일(현지시간) 미국 마이애미에서 개최되는 ‘2026 마이애미 E-PRIX’로 이어진다. 마이애미 도심 일대에 조성된 ‘마이애미 인터내셔널 오토드롬’ 서킷만의 독특한 도심형 트랙 레이아웃과 열대 기후 주행 환경이 레이스 전개에 주요 변수로 작용할 전망이다.