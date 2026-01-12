[헤럴드경제=조용직 기자] PGA에 입성한 ‘불곰’ 이승택(31)이 골프웨어 브랜드 매드캐토스(MADCATTOS)와 손잡았다.

매드캐토스는 최근 서울 강남구 플래그십 스토어에서 이승택과 공식 후원 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이승택은 KPGA 투어 제네시스 포인트 특전 제도로 미국 2부 투어인 콘페리 투어에 진출한 뒤, 치열한 경쟁을 뚫고 PGA 투어 카드를 획득한 해당제도 첫 사례의 주인공이다.

이승택은 이번 계약으로 ‘월드 클래스’ 라인업에 합류하게 됐다. 매드캐토스는 그동안 프로 통산 66승의 ‘지존’ 신지애를 필두로, PGA 투어 2승의 저력을 가진 이경훈, 한국인 최초 메이저 챔피언 양용은(PGA 챔피언스 투어), LPGA 투어 우승으로 올 시즌 직행티켓을 따낸 황유민 등 최정상급 선수들과 함께한다.

계약식에 참석한 강정훈 왁티 대표는 “이승택 선수가 보여준 불굴의 도전 정신과 압도적인 실력이 왁티와 매드캐토스가 추구하는 방향성과 완벽하게 부합한다”고 밝혔다.