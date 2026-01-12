세트 800여종 중 절반이 5만원 미만 온라인서 300여종 가성비 세트 판매

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데마트는 설 사전예약 선물세트 800여종 가운데 절반 이상을 5만원 미만으로 구성했다고 12일 밝혔다. 가성비 상품을 늘리고, 실속형 비중을 늘리는 전략이다.

과일세트는 ‘깨끗이 씻어나온 GAP 사과’(11~12입)와 ‘나주 청미래 배’(7~9입)가 대표적이다. 엘포인트 회원가로 3만원대다. ‘상주 곶감’(30입)은 3만원대, ‘실속 반건시 곶감’(20입)은 2만원대에 살 수 있다.

‘제주 한라봉’(8~12입)은 3만원대, ‘제주 레드향’(8~13입)과 ‘제주 천혜향’(8~13입)은 4만원대다. ‘샤인머스캣’(3입)과 ‘미국산 오렌지’(12입), ‘이스라엘 자몽’(12입)은 모두 3만원대다.

아몬드 시세가 최근 10% 이상 상승했지만, 롯데마트는 견과류 선물세트 가격을 동결했다. ‘매일견과 하루 한줌 80봉’은 2만원대, ‘넛츠박스 매일견과 세트 20봉’은 1만원대에 1+1 혜택을 제공한다. 피스타치오·피칸·건블루베리 등을 담은 ‘프리미엄 견과·건과 10종 컬렉션’은 5만9900원에 선보인다.

수산 부문에서는 홍게 7마리로 구성한 ‘구룡포 데친 홍게 선물세트’, ‘파타고니아 생연어 선물세트’를 3만원대에 판매한다. 완도 활전복 11마리를 담은 ‘한손가득 전복 선물세트 3호’, ‘코주부 프리미엄 와규 육포세트’는 4만원대다.

김 선물세트도 전 품목 가격을 동결한다. ‘동원 들기름김 세트’는 9900원에 10+1 혜택을 제공한다. 녹차김과 돌미역을 함께 구성한 ‘성경 종합 F호’는 1만원대다. ‘대천 곱창김 선물세트 6캔’은 엘포인트 회원가 2만원대에 내놓는다. 들기름김과 올리브 돌김을 함께 맛볼 수 있는 ‘동원 양반김 M80호’는 회원 할인가 1만원대다.

온라인 채널인 롯데마트 제타에서도 300여종의 가성비 세트가 판매된다. 제타 사전예약은 23일까지다. 10만원 이상 결제 시 10% 할인, 30만원 이상 결제 시 15% 할인 혜택을 받을 수 있다.