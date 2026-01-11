방폐장 부지선정, 대정전사태, 한수원 부품비리 등 위기때마다 투입 산업·통상·에너지 두루 섭렵한 경험 바탕으로 HD현대 흑자 전환 이끌어

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부(전 산업통상자원부) 출신인 ‘위기해결사’인 조석 HD현대일렉트릭 부회장이 지난 5년간 ‘현대 맨’으로 이뤘던 혁신의 노하우를 담은 ‘하모나이저’를 출간했다.

행정고시 25회 출신인 조 부회장은 산업부에서 30여년동안 공직생활을 하면서 산업·통상·에너지분야를 두루 섭렵한 후 2019년 HD현대일렉트릭으로 이직, 1년 만에 흑자로 전환시켜 ‘HD현대 경영인상’의 첫 수상자로 선정되는 영예를 안았다.

11일 관가에 따르면 조 부회장은 최근 ‘조화는 어떻게, 조직의 문화를 변화시키는가’라는 물음에 해답을 담은 ‘하모나이저’를 발간했다.

하모나이저는 ‘조화(하모니)와 합의를 이끌어 내는 사람이나 조직’을 의미한다. 조석 부회장은 이 책을 통해 “리더란 무엇이며, 21세기에 필요한 리더십은 무엇인가, 기업은 무엇을 하는 곳인가, 성공하는 기업이란 무엇인가, 기업의 존재 이유는 무엇인가 등 이 모든 질문과 고민의 끝에 나온 답이 이 책의 제목인 하모나이저”라고 설명한다.

이어 “‘하모나이저’를 거창하게 나만의 독특한 경영철학이라 이름을 붙이기는 것이 쑥스럽지만, 지금까지 내가 생각해 온 기업관, 리더십을 응축한 말로는 손색이 없다”면서 “하모나이저는 조화(하모니)와 합의를 이끌어 내는 사람이나 조직’이라 말할 수 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “고장난명(孤掌難鳴· 외손뼉만으로는 소리가 울리지 아니한다)이라는 말처럼, 큰일은 혼자서 이룰 수 없으며 여러 사람의 조화와 협력이 필요하다”면서 “기업 경영에서 한 걸음 더 나아가 하모나이저는 사회 전체에도 필요한 리더십으로 단지 기업이 아닌 공동체 전체를 회복시키는 하나의 키워드”라고 강조한다.

또 조 부회장은 이 책의 출간한 이유에 대해 “경영자로 있던 지난 5년 동안 우리에게 어떤 일이 일어났었는지를 정리해 보고 싶었다”면서 “미운 오리에서 백조로 변화는 과장을 있는 그대로 기록하여 남기면 누구에게 도움이 될 것이라 생각했다”고 밝혔다.

조 부회자은 2019년 12월 HD현대일렉트릭의 첫 외부 출신 최고경영자(CEO)으로 영입돼 적자 1567억원였던 회사를 취임 1년 만에 흑자 전환에 성공하고 2024년 영업이익을 6690억원으로 성장시킨 인물이다.

조 부회장은 ‘현대 맨’이 되기 전에는 산업부에서 미주통상과 서기관, 총무과장, 원전사업지원단장, 생활산업국장, 자원정책심의관, 에너지정책기획관, 산업경제정책관, 성장동력실장, 제2차관 등을 주요 보직을 거치면서 후배들로부터 대표적인 존경받은 선배로 꼽혔다. 한국산업단지공단 이사장, 한국수력원자력 사장, 세계원전사업자협회(WANO) 회장 등 공공기관장과 국제적인 협회장으로도 활동하면서 두드러진 성과를 냈다.

특히 조 부회장은 원전사업기획단장을 맡았던 2004~2006년 중·저준위 방사성폐기물처리장(방폐장)부지 선정과정에서 최초로 주민투표방식을 도입해 국민적 공감대를 형성하는 성과를 냈다.

또 제2차관에 임명된 것도 이명박 정부시절 대정전사태 수습 소방수로 투입돼 당시 어수선한 조직을 최단기간에 안정화시켰다는 평가를 받는다.

2013년 한수원 사장 취임도 원전 부품 비리로 한수원이 창사이래 가장 위기를 맞고 있을 때 이뤄졌지만 재임기간 3년동안 국내 원전 사상 처음으로 아랍에미리트(UAE) 원자력공사(ENEC)와 1조원 규모의 원전 운영 용역 수출 계약을 체결하는 등 굵직한 성과를 냈다.

조 부회장은 “기업, 정부, 교육, 시민사회 등 어디서든 조화로운 리더십이 필요하지 않은 곳이 없다”며 “조화는 가장 실천적인 전략이자 가장 현실적인 리더십이다”고 강조했다.