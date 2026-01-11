“돈공천 추방4법 정개특위서 논의해야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 원내지도부를 이끌게 된 한병도 신임 원내대표에게 조국혁신당은 11일 “가장 시급한 것은 ‘개혁진보 연대’를 복원하는 일”이라며 “정치개혁과 개헌의 톱니바퀴를 돌려야 한다”고 했다.

서왕진 혁신당 원내대표는 이날 논평을 통해 “여당의 새 원내사령탑 앞에는 위기의 정치를 살리고 민생의 희망을 일궈내야 할 막중한 과업이 놓여있다. 국민의 기대에 부응하는 리더십을 펼쳐주길 바란다”며 이같이 말했다.

서 원내대표는 “특히, 정치개혁은 ‘돈공천’ 등 구태 정치를 일소할 유일한 길”이라며 “오늘 조국혁신당이 제안한 ‘3~5인 중대선거구제’와 ‘돈공천 추방 4법’ 등 제도적 대안이 정개특위에서 비중 있게 논의되길 바란다”고 했다.

아울러 서 원내대표는 “서랍 속에서 먼지만 쌓이고 있는 사법개혁 등 각종 개혁 법안도 조속히 마무리하자”며 구정 전 처리를 촉구했다.

백선희 혁신당 원내대변인도 논평을 통해 “무엇보다 최근 불거진 공천 의혹에 대해 투명하고 책임 있는 자세를 보여달라”고 했다.

백 원내대변인은 “지난해 약속한 교섭단체 구성 요건을 신속히 완화해야 한다”며 “승자독식의 낡은 정치를 끝내고 다양한 민의를 담아낼 수 있는 다당제 연합정치의 기틀을 함께 만들어 가자”고 했다. 또 “오늘 조국혁신당이 제안한 ‘무투표 당선 방지법’과 ‘돈 공천 추방 4법’의 제정, 그리고 지방의회 비례대표 확대에 민주당이 적극 앞장설 것 또한 강력히 촉구한다”고 했다.