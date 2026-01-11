[헤럴드경제=최원혁 기자] 인도 동부 정글에서 코끼리 한 마리가 최소 17명을 숨지게 하는 사건이 발생했다.

9일(현지시각) 현지 매체 타임스오브인디아 등에 따르면 자르칸드 주 당국은 성체 수컷 코끼리 한 마리가 지난 7일 동안 사란다(Saranda) 숲 지대에서 사람과 가옥을 대상으로 12차례 공격을 가해 최소 17명이 숨졌다고 밝혔다. 이 중 웨스트 싱부흠 지구에서만 일가족을 포함해 13명이 목숨을 잃었다.

차이바사 구역 산림 책임자 아디티야 나라얀은 “코끼리가 며칠 동안 거세게 이동하며 위치를 계속 바꿔 추적이 어렵다”며 “코끼리가 무스트(Musth) 상태인 것이 확실하며 이로 인해 공격성이 극도로 높아진 것”이라고 설명했다.

무스트 상태란 수컷 코끼리가 일정 주기마다 경험하는 생리적 상태로 공격성이 높아지고 생식 호르몬이 급증하는 시기를 말한다.

지역 주민들은 공포에 떨며 집 안에 머물고 있으며 특히 어린이와 노약자의 안전에 대한 우려가 큰 상황이다.

당국은 주민들에게 숲 주변을 피하고 경계를 늦추지 말 것을 당부했다. 스미타 판카지 지역 산림청장은 “코끼리는 밤이 되면 공격적으로 변해 집과 주민을 공격하며 낮에는 숲 깊숙이 숨는다”고 했다.

한편 자르칸드 주에서는 지난 23년간 코끼리 공격으로 약 1300명이 숨진 것으로 집계됐다.