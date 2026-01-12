금감원 업무·금융정보 등 홍보 참여 소정의 활동비 지원, 우수 기자 포상

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 오는 21일까지 제24기 대학생 기자단을 모집한다고 12일 밝혔다.

금감원은 2009년부터 주요 업무와 금융정보 등을 효과적으로 홍보하기 위해 대학생 기자단을 선발해 운영 중이다. 올해도 참신한 시각으로 금융소비자 친화적 콘텐츠 제작 등에 기여할 역량 있는 인재를 뽑을 예정이다.

모집 대상은 금융·경제와 금감원에 관심이 많은 대학생(휴학생 포함)이다. 기사작성 능력과 금융·경제상식, 유관 경험 등을 서류와 면접을 통해 종합적으로 심사해 총 15명 내외 선발할 예정이다.

모집기간 내 지원서 등 필요 서류를 금감원 홍보팀 공식 이메일 계정으로 제출하면 된다.

합격자는 다음달 6일 개별 통지할 예정이다. 활동기간은 2026년 2월부터 2027년 1월까지다.

금감원은 기자단 활동에 필요한 금융지식과 금감원 업무에 대한 이해도 제고를 위한 오리엔테이션을 진행하고 기사 작성과 현장 취재 등에 대해 소정의 활동비를 지원한다. 특히 적극적으로 기자단 활동에 참여한 이들에게는 금감원장 명의의 수료증을 발급하고 우수 기자를 선정해 포상할 계획이다.