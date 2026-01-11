강 의원 전 사무국장 자택도 김 시의원 이날 저녁 귀국해

[헤럴드경제=김은희 기자] 경찰이 ‘공천헌금 의혹’에 연루된 무소속 강선우 의원과 강 의원의 전 사무국장, 김경 서울시의원에 대한 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오후 5시 30분부터 뇌물 혐의를 받는 강 의원과 남모 전 사무국장, 김 시의원의 자택을 압수수색하고 있다고 밝혔다.

강 의원은 남 전 사무국장을 통해 2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원이 공천을 대가로 건넨 1억원을 받은 혐의를 받는다.

경찰이 강제수사에 나선 것은 지난해 말 김병기·강선우 의원의 공천헌금 의혹이 각각 불거진 이후 처음이다.

한편 수사가 본격화되자 미국으로 출국해 도피 의혹을 불러일으킨 김 시의원은 이날 저녁 귀국했다.

김 시의원이 탑승한 미국 라스베이거스발 민항기는 약 2시간 연착한 끝에 이날 오후 6시 37분 인천국제공항에 착륙했다. 김 시의원은 수속을 마치고 곧 입국장으로 나올 것으로 예상된다.