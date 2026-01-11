기후부, 한국형 녹색채권·자산유동화증권 지원사업 참여기회 확대 녹색자산유동화증권 발행기업에 최대 3년까지 이자비용 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국형 녹색채권 자금의 지원범위가 시설자금에 더해 운영자금까지 확대된다. 녹색자산유동화증권 발행기업에 1년간만 지원하던 이자비용은 최대 3년까지 지원된다.

기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 올해 ‘한국형 녹색채권 및 녹색자산유동화증권 발행 지원사업’을 대폭 확대해 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 지원사업은 지난해 12월 말에 개정된 한국형 녹색분류체계를 반영해 차세대 저탄소 기술을 지원하고, 자금 지원범위를 넓혀 기업의 수요에 부응하는 탈탄소 투자를 촉진하기 위해 추진됐다.

우선 한국형 녹색분류체계 개정으로 새로 녹색경제활동에 포함된 히트펌프, 청정메탄올, 탄소중립 관련 정보통신기술 등이 녹색채권 발행 지원대상에 추가돼 탄소중립 핵심기술의 민간자금 조달을 지원한다.

한국형 녹색채권 자금 지원범위도 확대된다.

올해부터 중소·중견기업은 시설자금 외에 녹색경제활동과 관련된 운전자금도 녹색채권 이차보전을 받을 수 있다. 건설·조선업 등 업종 특성을 반영한 시설자금 인정 기준도 새로 마련돼 녹색채권 발행 접근성을 높였다.

채권시장 진입이 어려운 중소·중견기업을 지원하기 위한 녹색자산유동화증권 발행기업 지원사업도 강화됐다.

녹색자산유동화증권 발행기업에 1년간만 지원하던 이자비용을 최대 3년까지 지원해 참여기업의 금융 부담을 완화하고 녹색분류체계의 시장 활용성을 높일 예정이다.

기후부는 올해 한국형 녹색분류체계를 적용한 녹색채권 또는 녹색자산유동화증권을 발행할 때 발생하는 이자비용을 기업당 최대 3억원까지 지원한다.

또 한국거래소 협조로 한국형 녹색채권 발행기업에 대한 상장수수료와 연부과금 면제 기간을 올해 12월 31일까지 1년 연장한다.

올해 ‘한국형 녹색채권 발행 이차보전 지원사업’은 이달 12일부터, ‘녹색자산유동화증권 발행 지원사업’은 이달 21일부터 환경책임투자종합플랫폼을 통해 참여 신청을 받는다.

모집 공고, 자격요건, 지원사항 등 상세내용은 기후부 누리집 또는 한국환경산업기술원 누리집에서 확인할 수 있다.

서영태 기후부 녹색전환정책관은 “탈탄소 투자를 추진하는 기업이 필요한 자금을 원활히 조달할 수 있도록 녹색금융의 접근성을 높이는 것이 중요하다”며 “한국형 녹색채권과 녹색자산유동화증권 발행을 지속해서 지원해 민간 주도의 녹색투자를 확대하고 탄소중립 실현을 뒷받침하겠다”고 말했다.