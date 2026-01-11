[헤럴드경제=최원혁 기자] 서울서부지법 난동 사태의 배후로 지목돼 영장실질심사를 앞둔 전광훈 사랑제일교회 목사가 “이번에 (감옥) 가면 4번째인데 대통령이 되어 돌아오겠다”고 말했다.

11일 유튜브 채널 전광훈TV에 따르면 전 목사는 이날 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 사랑제일교회 연합 예배에서 “하나님이 감옥을 보내는 데는 다 이유가 있다”며 “하나님이 필요해서 감옥에 넣는 것이다. 감옥에 다녀온 사람은 다 대통령이 된다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 “다음 주 영장실질심사 결과에 따라서 감옥에 갈 수도 있는데 내가 감옥에 가더라도 울지 말라”며 “세 번 갔는데 네 번을 못 가겠느냐”고 덧붙였다.

전 목사는 “감방을 안 가본 사람은 굉장히 두려워하는데 한 번 갔다 온 사람은 ‘감방을 또 한 번 갈 수 없을까’ 그리워한다”며 “나도 서울구치소에 있던 내 방을 강원도에 똑같이 지어서 한 달 정도 살아볼까하는 생각도 했다”고 말했다.

그는 전날 같은 곳에서 자유통일당 주최로 열린 집회에선 “이번에 구속이 되더라도 100% 무죄가 될 것”이라며 “말도 안 되는 구속영장이 청구됐지만 나는 불구속으로 나올 가능성이 100%”라고 했다.

한편 서울서부지법은 오는 13일 특수건조물침입, 특수공무집행방해 교사 등 혐의를 받는 전 목사에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행할 예정이다. 전 목사는 지난해 1월19일 윤석열 전 대통령 지지자들이 서부지법에 난입해 폭력을 행사하도록 부추긴 혐의를 받고 있다.