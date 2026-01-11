서울 주요 호텔 돌잔치 예약 20~30% 증가 ‘한 명만 낳고 제대로’ 소비 구조 확산

[헤럴드경제=김유진 기자] 저출생 흐름 속에서도 특급호텔 돌잔치 시장은 오히려 몸집을 키우고 있다. 아이 수는 줄었지만, 한 명의 아이에게 쓰는 비용과 의미는 더 커지는 소비 구조가 자리 잡으면서다. 돌잔치가 더 이상 단순한 가족 행사가 아니라 ‘경험형 프리미엄 소비’로 재편되고 있다는 분석이 나온다.

11일 호텔업계에 따르면 지난해 서울 주요 5성급 호텔의 돌잔치 예약 건수는 전년 대비 20~30%가량 늘었다. 소규모 가족 행사가 늘면서 10~40명 규모 연회 수요가 증가했고, 인기 있는 주말 일정은 행사일 기준 수개월 전부터 예약이 마감되는 경우도 적지 않았다.

실제 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 지난해 프리미엄 돌잔치 진행 건수가 약 30% 늘었고, 웨스틴 조선 서울 역시 같은 기간 돌잔치 예약이 30%가량 증가했다. 롯데호텔 서울에서도 돌잔치 예약이 약 20% 늘었으며, 중식당 ‘도림’의 돌잔치 관련 매출은 지난해 1~9월 기준 전년 동기 대비 34% 증가했다.

이 같은 수요 확대는 상품 구성에서도 확인된다. 최근 특급호텔들은 연회장 대여에 그치지 않고 객실 1박, 돌상과 포토테이블, 영상 장비, 전문 사회자까지 묶은 전용 패키지를 잇따라 내놓고 있다. 돌잔치를 하나의 ‘완결된 경험 상품’으로 만든 것이다.

비용 부담은 만만치 않다. 10명 안팎의 소규모 돌잔치는 수백만 원대에서 시작하고, 40명 이상이 참여하는 연회는 1000만 원 안팎까지 가격이 형성돼 있다. 그럼에도 예약 문의는 꾸준히 이어지고 있다. 아이를 한 명만 낳는 가정이 늘면서 첫 생일을 특별한 기억으로 남기려는 수요가 커졌기 때문이다.

이 같은 소비 변화는 유아·어린이 관련 시장 전반에서도 나타난다. 롯데멤버스가 약 1700만명의 거래 데이터를 분석한 결과, 유아·어린이용품 가운데 가격 상위 25%에 해당하는 프리미엄 상품의 매출 비중은 2024년 58.9%에서 지난해 63%로 높아졌다. 반면 일반 상품 매출은 정체되거나 소폭 감소했다.

전문가들은 이를 ‘한 아이 집중 소비’ 현상으로 해석한다. 아이 수 감소가 소비 축소로 이어지는 대신, 한 명에게 쓰는 비용이 늘면서 프리미엄 수요가 강화되고 있다는 것이다. 일상 속 작은 사치를 추구하는 이른바 ‘스몰 럭셔리’ 트렌드가 기념일 소비까지 확장된 셈이다.

다만 프리미엄 기념일 소비가 확산될수록 계층 간 격차가 더 도드라질 수 있다는 우려도 나온다. 국가 통계에 따르면 지난해 3분기 소득 상위 20% 가구의 월평균 오락·문화비 지출은 34만4000원으로, 하위 20% 가구(5만4000원)의 6배를 넘었다. 자녀 관련 소비에서도 이 같은 격차가 이어지고 있다는 지적이다.

업계에서는 ‘한 아이에 더 많이 쓰는’ 소비 구조가 당분간 지속될 것으로 보고 있다. 다만 돌잔치와 같은 프리미엄 기념일 소비가 개인의 만족을 넘어 사회적 위화감으로 번지지 않도록, 보육·돌봄 등 공적 영역의 역할도 함께 강화돼야 한다는 목소리가 나온다.