최보윤 “추가도발 부를 잘못된 신호”

[헤럴드경제=강문규 기자] 국민의힘은 11일 이재명 대통령이 북한의 한국 무인기 침투 주장과 관련해 민간의 무인기 운용 가능성을 수사하라고 지시한 것에 대해 “북한 눈치를 보는 자충수”라고 비판했다.

최보윤 당 수석대변인은 이날 논평을 통해 “이 대통령의 대화 제안은 묵살됐고, 북한은 협박과 비방으로 답했다”고 말했다.

최 대변인은 북한의 무인기 침투 주장에 대해 “대남 적대 노선을 재확인하고, 향후 도발의 명분을 축적하려는 단계적 공세”라면서 “이 대통령이 ‘민간 무인기 침투라면 중대 범죄’라고 언급한 것은 북한의 일방적 주장을 사실처럼 키워준 꼴이다. 신중했어야 한다”로 지적했다.

그러면서 “안보에서 가장 위험한 것은 적의 도발보다 잘못된 신호”라며 “국민 불안이 커지는 만큼, 정부는 북한 주장에 대한 명백한 사실관계와 함께 추가 도발 가능성에 어떤 기준과 원칙으로 대응할 것인지 분명히 밝히라”고 촉구했다.

조용술 대변인도 논평을 통해 “국방부는 북한의 주장에 대해 ‘우리 군은 범인이 아니다’라는 해명만 되풀이하며 저자세를 보였다”고 말했다.

이어 “문제의 본질은 무인기 자체가 아니라, 언제든 발생할 수 있는 돌발 사태에 대비한 군의 정상적 대응 능력”이라며 “그런데 대통령이 ‘중대 범죄’라는 표현까지 사용하며 군의 작전권을 스스로 위축시키는 것은 북한 눈치 보기와 다를 바 없는 자충수”고 비판했다.