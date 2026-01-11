[헤럴드경제(용)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 9일 “국가적 핵심 프로젝트인 용인 반도체 메가 클러스터 조성에 속도를 높이는 등 진행 중인 대형 프로젝트들을 올해에도 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

이 시장은 또 “시민 삶의 질 향상과 직결되는 정책들은 더욱 섬세하게 넓혀 가며, 용인의 도시경쟁력을 한층 더 강화하는 데 시정 역량을 집중할 것”이라고 밝혔다.

이 시장은 9일 기흥ICT밸리 플로리아홀에서 ‘용인이 나라의 미래를 책임집니다’라는 슬로건을 내걸고 올해의 시정 방향과 내용을 설명하는 신년 기자회견을 2시간 20분 가량 열었다.

이 시장은 “반도체투자 1천조원 시대를 연 용인특례시는 대한민국의 중추 산업인 반도체를 기반으로 나라의 미래를 책임지는 핵심 도시로 그 위상을 확고히 하고 있다”며 “SK하이닉스가 처인구 원삼면 용인반도체 클러스터에 600조원, 삼성전자가 처인구 이동・남사읍 첨단 시스템반도체 국가산업단지에 360조원, 기흥캠퍼스 미래연구단지에 20조원 등 1000조원에 육박하는 투자가 진행되고 있다”고 소개했다.

이어 “2023년 7월 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지, 원삼면 용인 반도체클러스터 일반산단, 삼성전자 기흥캠퍼스 미래연구단지 등 세 곳이 국가첨단전략산업 특화단지로 지정됐다”며 “특화단지로 지정되면 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법과 산업입지 및 개발에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령에 따라 산단 내 용적률을 올릴 수 있게 된다”고 했다.

SK하이닉스가 이를 통해 용적률 상한을 350%에서 490%로 올려받아 당초 122조 원이던 투자 계획을 600조 원으로 대폭 확대했고, 그로 인해 용인에 1000조원 반도체 투자 시대가 열렸다고 했다.

이 시장은 “삼성전자는 처음에 300조 원 투자로 생산라인 5기를 건설하겠다고 했지만, 2024년 초 계획을 360조 원, 생산라인 6기로 확대했다”며 “삼성전자 국가산단도 특화단지로 지정됐기 때문에 6기 생산라인을 건설하는 과정에서 투자 규모를 대폭 늘릴 걸로 생각한다”고 말했다.

시와 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 국가산단 사업이 신속하게 진행되고 있는 상황도 소개했다.

이 시장은 “통상 국가산단계획 발표부터 정부 승인까지 4년 6개월이 걸리지만 이동・남사읍 첨단시스템 반도체 국가산단은 1년 9개월 만에 정부 승인을 받았다. 예비타당성 조사 면제, 각종 영향평가 신속 처리를 통한 처리 등으로 정부 승인을 빠르게 받은 것”이라며 “용인특례시는 국가산단 범정부추진단회의 등에서 양도세 감면 확대, 대토보상 확대, 이주자 생계지원, 이주자 택지 마련, 이주기업 산단 조성, 국가산단과 반도체 특화 신도시를 관통하는 도로인 국도 45호선 확장 사업 예비타당성 면제 등을 지속적으로 요구했고 모두 받아들여졌다“고 밝혔다.

그러면서 “반도체 산업에선 속도가 생명이기에 이렇게 했고, 그 결과 국가산단은 현재 보상이 원활하게 진행되고 있다”고 했다.

한국토지주택공사는 지난해 12월 22일 토지·지장물 보상을 시작했는데 8일 기준 20% 정도 보상하는 등 매우 빠른 속도로 보상이 진행되고 있다.

이 시장은 “삼성전자는 2025년 12월 19일 LH와 산업시설용지 분양계약을 체결했다”며 “이는 반도체 생산라인을 짓는 삼성전자가 용인 아닌 다른 곳으로 가지 않겠다는 뜻을 분명히 한 것”이라고 말했다.

이 시장은 “정부 승인, 보상 착수, 산업시설 용지 분양계약까지 진행된 삼성의 국가산단은 다른 지역으로 갈 수 없을 정도로 ‘대못’을 여러 개 박은 것”이라고 했다.

삼성전자가 입주할 첨단시스템반도체 국가산단은 내년에 부지 조성 공사가 시작되며, 2028년 하반기 제1기 생산라인을 착공하고, 2030년 하반기 제1기 생산라인을 가동하며, 2031년 하반기 부지 조성이 마무리될 것으로 예정되고 있다.

SK하이닉스가 조성 중인 용인반도체클러스터 일반산단과 관련해 이 시장은 “2026년 하반기에는 SK 일반산단의 용수·전력 공급시설이 준공된다”며 “2027년 상반기 SK일반산단의 첫 번째 생산라인 클린룸 일부가 완성되어 반도체 생산을 위한 장비를 반입하게 된다”고 설명했다.

이 시장은 “플랫폼시티는 약 83만평에 8조 2천억 원이 투입되는 사업으로, 지난해 3월 첫 삽을 뜬 후 부지 조성 공사가 본격적으로 시작됐다”며 “(플랫폼시티) 산업시설용지로 계획된 부지에는 반도체 소재‧부품‧장비기업들의 R&D 시설들을 유치해서 이동・남사 첨단시스템반도체 국가산업단지 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지와 연결하는 ‘L자형 반도체 벨트’를 구축할 방침”이라고 말했다.

■92개 반도체 소재·부품·장비 기업 입주, 반도체 클러스터 강화

이상일 시장은 반도체 산단 가동에 꼭 필요한 반도체 소재·부품·장비 기업들도 속속 용인으로 모이고 있어 반도체 클러스터가 강화되고 있다고 했다.

시는 이미 ASML이나 램리서치, 도쿄일렉트론 등 92개 반도체 소재·부품·장비 기업들이 이미 용인에 들어왔거나 들어올 예정이며, 집계된 투자 규모만도 최소 3조4000억원 이상일 것이라고 했다.

램리서치코리아는 이미 지곡동에 본사와 테크놀로지센터, 트레이닝센터를 입주해 용인캠퍼스를 완성했고, 반도체 검사장비 회사인 ㈜고영테크놀로지도 서울에 있던 본사와 지주회사를 수지구 상현동으로 옮겼다.

국가산단 북쪽에 조성 중인 제2 용인테크노밸리는 지난해 11월 분양이 완료됐다. 이곳엔 세계적인 반도체 장비업체인 ‘도쿄일렉트론코리아’ 한국법인과 에스앤에스텍, 라온테크, 신성이엔지, 저스템 등 반도체 산업 관련 기업이 입주할 예정이다. 남사읍 통삼 일반산업단지에는 반도체 장비 유통업체인 서플러스글로벌이 자리 잡고 있다.

이 시장은 “(원삼면) 용인반도체클러스터 협력화단지에는 주성엔지니어링, 솔브레인, 원익IPS와 세계적인 반도체 장비회사인 ASML이 입주할 예정”이라며 “(인근)원삼・원삼2 일반산업단지에는 도쿄일렉트론코리아 R&D센터가 2027년 준공을 목표로 추진 중이며, 나노엑스코리아, 에스티아이 등 반도체 기업이 입주에 속도를 내고 있다”고 설명했다.

또 “기흥 미래연구단지에는 국내 최대 반도체 장비기업 세메스가 R&D센터 건립을 추진 중이며, 양지면 제일산업단지에는㈜테스와 ㈜피티씨, ㈜에스엔씨솔루션 등의 반도체 기업이 자리 잡고 있다”고 했다.

이처럼 정상적으로 추진되는 용인의 반도체 클러스터를 다른 지역으로 이전한다면 이미 완료된 예비타당성조사, 각종 영향평가, 정부 승인, 토지 보상 및 수용, 기반시설 설계 등 모든 행정절차가 원점에서 다시 시작돼야 한다고 했다.

이 시장은 “이는 최소 5년 이상의 골든타임 상실을 의미하며, 시간이 곧 보조금인 반도체 산업을 죽이는 것”이라며 “글로벌 경쟁이 치열한 반도체 산업 분야에서 앞서가는 대한민국이 중국 등 후발주자에게 추월의 기회를 주는, 나라를 망치는 최대의 자충수가 될 것”이라고 재차 경고했다.

■국가산단 성공 위해 철도·도로 등 인프라 확충 주력

이 시장은 “국가산단의 성공을 위해서는 탄탄한 기반 인프라 구축이 필수적”이라며 “시는 철도, 도로, 전력, 용수 등 국가산단의 필수 인프라가 막힘없이 진행되도록 적극 지원하고 있다”고 말했다.

특히 철도망 구축과 관련해 첨단 IT 인재들의 이동에 불편이 없도록 올해 확정될 예정인 제5차 국가철도망구축계획이나 지난해 12월 승인·고시된 제2차 경기도 철도망구축계획에 여러 철도 노선을 반영하기 위해 많은 공을 들였다고 했다.

시는 단기적으로 빠르게 증가하는 주거공간 수요에 대비해 이동공공주택지구나 플랫폼시티, 언남지구 등 공공택지의 사업을 촉진하고, 고림지구 미개발지나 역삼지구 등을 정상화해 주택공급을 확대하도록 한다는 방침이다.

언남 민간임대주택 공급촉진지구의 경우 8년 동안 표류하던 것을 민선8기 들어 시가 사업시행자인 한국토지주택공사와의 협의를 통해 쟁점을 해결하고 지난해 6월 부지 조성 공사를 시작했다.

이 시장은 “사업시행자인 한국토지주택공사(LH)와 협의해 계획 세대수를 6626세대에서 5000세대 정도로 축소해 인근 도로에 미칠 교통량 부담을 완화했고, LH와 협의해 동백IC 설치비의 29.5%를 부담하도록 하는 등 1천억원 규모의 광역교통개선대책을 마련해 주변 지역 교통여건 개선에도 도움이 되도록 했다”며 “이와는 별도로 0%였던 지원시설용지를 약 20% 확보해 연구개발기관을 유치하는 등 자족 기능을 보완했고 지구 내 문화·체육시설도 조성할 예정”이라고 했다.

시는 이미 부지 조성 공사를 시작한 플랫폼시티의 경우 계획된 공동주택을 제대로 짓는 것에 더해 굴지의 첨단기업들을 유치하는 데도 힘을 쏟을 방침이다.

이 시장은 “아파트 공급을 늘리는 것과 함께 입주자들이 행복한 마음으로 내 집에 들어갈 수 있도록 ‘용인에서 아파트 부실시공은 용납되지 않는다’는 자세로 공동주택 건설의 모든 단계에 걸쳐 부실방지 대책을 수립해 시행하고 있다”고 말했다.

시는 재건축이나 리모델링을 활성화하고 노후계획도시에 도로나 공원을 확충하는 등 계획성을 보강해 주거환경을 업그레이드하도록 한다는 계획이다.

이 시장은 “시민들이 더 나은 환경에서 생활할 수 있도록 공동주택 지원은 지속해서 강화할 것”이라며 “4년 전 15억 원이던 공동주택 보조금 예산을 올해는 23억원으로 늘리는 등 더 많은 공동주택에 혜택이 돌아가도록 지원 대상과 재지원 기간을 확대하려고 한다”고 말했다.

■용인FC 창단 등 체육 부문 투자 계속 강화

시는 올해 용인FC를 창단하는 등 시민들에게 기쁨을 주고, 건강까지 다지도록 체육부문 투자를 강화하는 계획도 밝혔다.

1월 4일 공식 창단한 용인FC는 올해 K리그2에 참여하는 것에 더해서 2030년 K리그1 승격을 한다는 목표까지 제시했다. 2026년 시즌 목표는 16승 12무 9패로 TOP 5에 진입한다는 것이다.

용인FC는 선수단과 시민이 직접 만나는 기회를 수시로 마련하고, 사회공헌활동과 SNS를 통한 시민과 함께 하도록 할 방침이다.

시는 특히 공공수영장을 7곳에서 15곳으로 늘리는 등 시민의 건강 증진하고 삶의 활력을 위해 체육시설도 적극 확충할 방침이다.

이 시장은 “옛 기흥중학교 부지에 길이 25m 레인 6개의 수영장을 갖춘 다목적 체육시설이 올해 말 준공된다”며 “길이 25m 레인 10개의 수영장과 다목적체육관이 조성되는 광교스포츠센터는 2029년 준공을 목표로 추진하고, 미르스타디움 임시주차장 부지에 국제규격인 50m 레인 10개의 수영장과 관중석을 갖춰서 큰 대회를 치를 수 있는 반다비체육센터를 2028년까지 완공하겠다”고 했다.

현재 2곳인 파크골프장은 2026년 5곳, 2027년 이후에는 6곳 이상으로 늘릴 방침이다.

■랜드마크 공원, 환경시설 확충에도 주력

시는 3개 구에 1곳 이상의 랜드마크 공원을 조성하고 자원회수시설을 비롯한 환경시설 확충 노력도 강화할 방침이다.

처인구는 이동호수는 지난해에 이어 올해도 호수를 돌며 힐링할 수 있는 둘레길을 확충하고,

2029년 공원 조성 사업도 시작한다. 이동신도시에는 아트홀을 설치해 예술 공연, 문화행사 등이 이뤄지도록 한다는 것이다.

기흥구 기흥호수공원엔 동서를 가로지르는 횡단보도교를 설치하고 파크골프장도 조성하며, 옛 경찰대 부지엔 문화・체육시설을 조성할 예정이다.

수지구에는 포은아트홀을 명품 공연장으로 리모델링한 데 이어 수지중앙공원에 파크골프장을 포함한 도심속 힐링테마공원을 조성한다.

자연과 공존하는 지속 가능한 도시를 만들기 위한 환경 부문 투자도 이어간다.

올해 6월로 예정된 용인에코타운 준공을 차질 없이 추진해 포곡·모현읍 일대 주민들에게

더 쾌적한 환경과 체육시설 등을 제공하도록 할 방침이다. 또 하루 500톤의 자원회수시설과

150톤 처리 규모의 생활자원회수센터를 갖춘 그린에코파크 조성에 속도를 높여 생활폐기물 관리의 격을 높이고 친환경 에너지 생산에 나선다.

이 시장은 특히 “일반음식점의 음식물류 폐기물 배출 때 비닐 대신 플라스틱 용기를 이용하도록 해 불편은 줄이고 위생은 강화하겠다”며 “전국을 대표하는 환경교육 도시답게 종합환경교육센터 조성을 차질 없이 추진하고, 상반기 내 현암근린공원 생태체험관도 준공할 것”이라고 말했다.

■학교 환경 개선과 학생 안전 위한 투자 지속 강화

이 시장은 “2026년에도 아이들이 안전하게 등교할 수 있도록 통학로와 학교 환경을 개선하겠다”며 “어린이보호구역 시설 126개 구간을 개선할 예정”이라고 말했다.

이 시장은 또 “지난해 12월 전국 최초로 ‘통학로 제설지도’를 구축하여 학생들의 등굣길을 안전하게 지켜주고 있다”며 학생 안전을 위한 투자를 앞으로도 계속 이어갈 방침이라고 했다.

시는 이미 관내 195개 학교의 통학로 중 경사도가 높아 미끄럼 사고가 우려되는 구간에 염수분사장치 20개소, 열선 설치 8개소를 운영 중이며, 모든 학교 앞에 제설함 195개를 배치해 신속하게 이용할 수 있도록 했는데, 이에 더해 ‘맞춤형 학교 제설지도’를 만들어 등하굣길 제설이 완벽히 이뤄지도록 했다.

이 시장은 “2026년 3월 역삼초·중 통합학교와 용신고가 개교하고, 9월 기흥구 하갈동 기흥1중학교도 문을 연다”며 “기흥역세권 중학교 설립을 위해 경기도 교육청에 적극적으로 건의하고 있다”고 말했다.

시는 또 13개 학교에 시비 20억 원을 지원해 도서관・과학실・체육관 등을 리모델링하고 운동장과 이동통로 등 학교 환경을 개선하는 사업도 진행한다고 밝혔다.