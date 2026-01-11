65세 이상 어르신 대상 스마트기기·모바일 앱 활용 건강관리, 만성질환 예방 스마트기기(활동량계 등) 5종 맞춤제공 및 전문인력이 6개월간 맞춤형 건강관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 만성질환 관리가 필요한 65세 이상 어르신을 대상으로 스마트기기와 모바일 앱을 활용한 ‘AI·IoT 기반 어르신 건강관리’ 서비스를 제공한다.

‘AI(인공지능)·IoT(사물인터넷) 기반 어르신 건강관리사업’은 스마트기기를 통해 수집되는 건강 데이터를 바탕으로 보건소 전문인력이 비대면으로 건강 상태를 모니터링하고 6개월간 맞춤형 관리를 제공하는 건강돌봄 사업이다.

참여 어르신에게는 손목형 활동량계(스마트밴드), 체성분 체중계, 블루투스 혈압기·혈당기, AI 스피커 등 총 5종의 스마트 기기가 개인별 건강 상태에 맞춰 제공된다.

대상자는 스마트폰에 ‘오늘건강’ 앱(APP)을 설치해 혈압·혈당 측정, 걸음 수 확인, 식생활·운동 실천 등 일상 속 건강 미션을 수행하게 되며, 측정 결과는 자동으로 앱에 연동돼 실시간으로 관리된다.

방문간호사와 운동사·영양사 등 전문인력은 축적된 데이터를 주 1회 단위로 모니터링해 건강 상태를 점검, 개인별 건강 수준과 생활습관에 맞춘 건강 상담을 제공한다. 이상 수치가 감지되거나 장기간 미이용 시에는 유선 확인을 통해 관리 공백을 최소화한다.

비대면 관리에 더해 동주민센터, 경로당 등을 거점으로 한 건강소모임도 함께 운영된다. 방문간호사 28명과 AI·IoT 전담인력 4명이 참여해 소규모 그룹 프로그램을 진행, 운동·영양 교육은 물론 우울·스트레스 관리, 구강·치매예방 교육, 자조모임 활성화 등을 통해 일상 속 건강생활 실천을 지원할 계획이다.

지난해 해당 사업에 참여한 한 어르신은 “건강 실천에 대한 의욕이 생겨 매일 꾸준히 하게 된다”며 “아침에 일어나면 ‘오늘건강’ 앱부터 확인할 정도로 규칙적인 생활에 도움이 된다”고 만족감을 전했다.

사업 참여를 희망하는 어르신은 동주민센터 방문간호사를 통해 전화 또는 방문 신청할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 양천구 지역보건과로 문의하면 된다.

이기재 양천구청장은 “스마트기기를 활용해 어르신 스스로 건강관리 능력을 높이고 만성질환을 효과적으로 개선할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 디지털 기술을 접목한 예방 중심 건강정책을 통해 어르신들의 건강한 노후를 뒷받침하겠다”고 말했다.