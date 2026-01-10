[헤럴드경제=김영철 기자] 서울시는 10일 오후 9시를 기점으로 서울 전역에 한파주의보가 발효됨에 따라 한파 종합지원상황실을 가동하고 24시간 비상근무에 들어간다.

서울시 한파 종합지원상황실은 피해가 최소화될 수 있도록 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반, 구조구급반으로 구성해 운영된다.

시와 25개 자치구는 한파로 인한 인명피해가 없도록 취약 어르신에게 전화해 안부를 확인하고, 저소득 어르신에게는 도시락·밑반찬 배달을 지원한다.

거리 노숙인을 대상으로는 상담과 밀집 지역 순찰을 강화하고 방한용품 등도 지급할 계획이다.

한파특보 발효 기간에는 자치구 청사 24개소를 24시간 개방하고, 독립된 공간에 난방기·침낭·담요 등 난방용품을 구비해 누구나 이용할 수 있도록 할 계획이다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “주말 눈 이후 기온이 급격히 떨어져 강추위가 예상되는 만큼, 서울시는 한파 피해 예방을 위해 상황관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.