합격자 절반이 20대…50대 이상도 4명

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 시정을 이끌어갈 우수 인재를 선발하기 위해 실시한 ‘2025년도 제2회 서울특별시 지방공무원 임용시험’ 최종합격자 181명을 지난 7일 발표했다.

9일 서울시에 따르면 이번 시험의 최종합격자는 지난해 11월 필기시험과 12월 실시된 면접시험을 거쳐 선발됐다. 평균 경쟁률은 58.8대 1이었다.

최종합격자 181명 중 직급별로는 ▷7급 131명 ▷9급 23명 ▷연구·지도사 27명이다. 직군별로는 ▷행정직군 71명 ▷과학기술직군 83명 ▷연구·지도직군 27명으로 나타났다.

연령별로는 20대가 84명(46.4%)으로 가장 많았다. 이어 ▷30대 60명(33.2%) ▷10대 23명(12.7%) ▷40대 이상 14명(7.7%) 순이었다. 50세 이상도 4명이나 됐다.

최연소 합격자는 2007년생으로 건축(기술계고) 9급 모집단위에서, 최고령 합격자는 1968년생으로 수의 7급 모집단위에서 각각 배출되었다.

또 사회적 약자의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 장애인, 기술계고 졸업(예정)자를 대상으로 구분모집을 실시한 결과, 전체 합격자의 14.9%인 27명이 합격했다.

이로써 서울시의 2025년도 공채 일정은 모두 마무리됐으며, 올해에는 총 2회의 공개 채용시험을 실시할 계획이다.

2026년도 제1회 필기시험은 오는 6월 20일, 2회는 오는 10월 31일에 각각 시행할 예정이다. 세부 일정은 지방자치단체 인터넷 원서접수센터(local.gosi.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.