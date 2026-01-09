갤럭시 S25 플러스 ‘아이스블루’. [권제인 기자/eyre@]
갤럭시 S25 플러스 ‘아이스블루’. [권제인 기자/eyre@]

[헤럴드경제=차민주 기자] “갤럭시 S25+, 100만원에 판매합니다.” (중고나라 게시글 중)

“이 가격이면 새 폰 사지, 중고폰을 왜 사나” (커뮤니티 게시글 중)

KT가 위약금 면제를 발표하면서 ‘가입자 이탈 러시’를 겪고 있는 가운데, 이 영향으로 중고폰 시장에 매물이 쌓이고 있다. KT 이용자가 기존 스마트폰을 잇달아 중고로 판매한 영향으로 풀이된다. 구매 수요보다 매물이 더 빠르게 쌓이면서, 출고가보다 50만원 싼 가격에도 구매자 찾기가 쉽지 않은 모양새다.

정보통신기술(ICT) 업계에 따르면, 지난 31일 KT가 위약금 면제를 발표한 직후 가입자 이탈이 이어지면서 KT 중고폰 매물이 속속들이 올라오고 있다.

서울 도심 내 한 KT 대리점 인근 신호등에 빨간불이 켜져 있다. 임세준 기자

실제 구글 트렌드의 지난 30일간(2025년 12월 6일~2026년 1월 6일) 검색어 ‘KT 중고’의 검색량을 살펴본 결과, 해당 검색어는 지난 31일부터 점진적으로 증가해 지난 5일 검색 관심도 최고 수치인 ‘100’을 달성했다.

또 다른 유사 검색어인 ‘KT 중고폰’의 검색 관심도도 지난 4일 같은 수치 ‘100’을 기록했다.

검색 관심도는 특정 기간 내 검색어의 구글 검색량을 1~100 사이 숫자로 나타낸 수치로, 숫자가 클수록 검색 빈도가 높은 것을 의미한다. 예컨대 ‘100’을 기록한 날은 해당 기간 내 가장 높은 검색 빈도로 집계된 날이다.

당근마켓, 번개장터 등 중고거래 플랫폼에는 KT발 중고폰 매물이 잇달아 업로드된 상태다. KT 위약금 면제를 계기로 사용하던 KT 폰을 해지하고, 중고로 내놓는다는 증언이 눈에 띈다.

특히 위약금 면제라는 혜택을 누릴 수 있는 만큼, 오래된 기종 뿐만 아니라 삼성전자와 애플의 최신 스마트폰 매물도 심심찮게 올라오는 모습이다. 다만 최신 기종인 만큼 중고폰임에도 할인폭은 크지 않다.

정부가 지난해 12월 29일 KT/LGU+ 침해사고에 대한 민관합동조사단 조사 결과 발표했다. 사진은 이날 오후 서울 도심 내 이동통신사 대리점의 모습. 임세준 기자

예컨대 지난 6일 중고나라에는 KT 통신사를 해지한 삼성전자의 최신폰 ‘갤럭시 S25+’를 100만원에 판매한다는 게시글이 업로드됐다. 갤럭시 S25+의 기존 출고가는 146만9000원으로, 약 46만원 저렴하게 내놓은 셈이다.

업계는 KT가 가입자 이탈 러시를 겪고 있는 가운데, KT 이용자가 기존 스마트폰을 잇달아 중고로 처분한 데 따른 영향으로 풀이하고 있다. 이로써 이용자의 단말 교체 수요가 늘면서, 삼성전자·애플 등 주요 스마트폰 제조사에도 기회 요인이 된단 분석도 나온다.

6일 중고나라에 KT 통신사를 해지한 매물 ‘갤럭시 S25 플러스’가 100만원에 판매되고 있는 모습 [중고나라 캡처]

한편, KT가 위약금 면제를 발표한 지난 31일 이후 지난 8일까지 KT망에서 이탈한 가입자는 총 15만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 이탈 속도를 감안해 이번 주말이면 누적 이탈자 수가 20만명대에 진입할 것으로 전망된다.


