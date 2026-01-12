CM·PM 제도로 교육·관리 강화, 장기 정착 가능한 설계사 양성

스카이블루에셋(대표 정규용·심기수)이 CM(Coaching Manager)·PM(Partner Member) 제도를 신설하며 순수신인 설계사 육성 시스템을 구축하고, 이를 새로운 성장 동력으로 삼겠다고 밝혔다.

이번에 구축된 순수신인 육성 시스템은 업계에서도 비교적 파격적인 시도로 평가된다. 우선 순수신인 대상 조건부터 눈에 띈다. 생애 무경력자이면서 신용점수 800점 이상, 35세부터 55세까지의 여성을 주요 대상으로 설정했다. 회사 측은 순수신인이라 하더라도 향후 계약의 건전성과 장기적인 조직 정착 가능성을 고려한 기준이라고 설명했다.

순수신인 설계사에게 제공되는 초기 지원도 강화됐다. 위촉 시 축하금 100만원이 지급되며, 생·손보 시험 중 추가 합격 시 100만원이 추가로 지급된다. 등록을 완료하면 최대 200만원의 위촉축하금을 받을 수 있는 구조다.

여기에 더해 순수신인 설계사의 안정적인 정착을 돕기 위한 ‘순수신인 지원수수료’도 신설했다. 해당 수수료는 업적 기준에 따라 매월 지급되며, 최대 3,600만원까지 받을 수 있다. 신계약 수수료와 별도로 지급되는 구조로 위촉 초기부터 일정 수준의 안정적인 소득을 기대할 수 있도록 설계됐다.

다만 회사는 단순히 수수료 수준을 높이는 것만으로는 순수신인 설계사의 장기 정착을 담보하기 어렵다고 판단했다. 이에 따라 육성 시스템의 핵심으로 CM·PM 제도를 도입했다. CM과 PM은 각 사업본부에서 선발되며, 해당 사업본부에 소속돼 활동한다.

CM 제도는 1명이 다수의 순수신인 설계사를 담당해 교육과 영업 전반을 지도·관리하는 방식이다. PM 제도는 보다 밀착된 도제식 육성 구조로, PM이 순수신인 설계사 1명을 1대1로 직접 지도하고 케어하며 영업 노하우를 전수한다. PM 자격 요건은 보험 경력 10년 이상이면서 최근 2년 평균 연봉 1억원 이상으로 비교적 높게 설정됐다.

정규용 대표는 “명문대 출신의 선생님에게 과외를 받는 것이 명문대에 합격할 확률이 높듯이 검증된 영업력을 갖춘 설계사로부터 직접 교육과 케어를 받는 것이 순수신인 설계사의 안정적인 성장 가능성을 높일수 있는 방법”이라며 “단순한 인원 확대가 아니라, 제대로 육성해 고능률 설계사로 성장시키는 것이 이번 제도의 핵심”이라고 강조했다.

스카이블루에셋이 순수신인 설계사 육성에 속도를 내는 배경에는 올해부터 시행되는 ‘1200% 룰’ 적용으로 경력 설계사 리크루팅 환경이 점차 어려워질 것이라는 전망이 깔려 있다. 경력 설계사 영입에는 정착지원금 부담과 GA 간 경쟁이 뒤따르는 반면, 순수신인 설계사는 이에 대한 부담이 상대적으로 낮은 것이 사실이다.

스카이블루에셋은 이번 순수신인 육성 시스템을 안정적으로 안착시켜, 순수신인 설계사 정착률을 90%이상 달성하겠다는 목표를 밝혔다.