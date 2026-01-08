NYT 인터뷰서 “원유 가져와 유가 낮출 것”…과도정부와 협력 강조

[헤럴드경제=박성준 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 원유 통제권을 바탕으로 ‘수익성’이 보장되는 방향으로 베네수엘라 재건을 추진하겠다는 구상을 밝혔다. 미국의 베네수엘라 개입이 장기화할 것이라는 전망도 내놨다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 공개된 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 “우리는 베네수엘라를 매우 수익성이 있는 방식으로 재건할 것”이라며 “우리는 석유를 사용하고, 석유를 가져올 것”이라고 말했다. 그는 “유가를 낮추고 있고, 베네수엘라가 절실히 필요로 하는 자금도 제공할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 행정부는 전날 베네수엘라 생산 원유 대부분을 무기한 확보해 직접 판매한 뒤 수익을 베네수엘라에 ‘배분’하겠다는 구상을 공개한 바 있다. 트럼프 대통령은 이미 베네수엘라의 제재 대상 원유를 확보해 수익을 내기 시작했다고 언급하면서도, 쇠퇴한 베네수엘라 석유 산업을 되살리는 데는 시간이 걸릴 수 있다고 인정했다.

미국의 베네수엘라 개입 기간에 대해서는 장기화를 예고했다. 그는 군사적 압박을 유지하며 베네수엘라를 정치적으로 지배하는 현 상황이 1년 이상 될 수 있느냐는 물음에 “훨씬 더 길어질 것”이라고 답했다.

트럼프 대통령은 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행이 이끄는 과도 정부와의 협력 관계도 강조했다. 그는 “그들은 우리를 매우 존중하면서 대하고 있다”며 “그들은 우리가 필요하다고 느끼는 모든 것을 주고 있다”고 말했다. 로드리게스 권한대행과 직접 통화했느냐는 질문에는 “마코(루비오) 국무장관이 항상 그녀와 대화하고 있다”고 답했다.

한편 트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 전 대통령을 체포한 ‘확고한 결의’ 작전과 관련해 켄터키주 군 시설에 마두로 전 대통령이 머물던 카라카스 단지를 복제한 훈련 시설을 만들었다고 공개했다. 그는 작전이 진행되는 동안 “지미 카터의 재앙으로 끝날까 봐 걱정했다”고 말했다. 이는 1980년 미군이 이란에 억류된 미국인 인질 52명을 구출하려다 실패한 사건이다.