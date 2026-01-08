아침 최저 영하 11도까지 떨어져 10일 중부·남부 곳곳 최대 15㎝ 폭설 예상

[헤럴드경제=박성준 기자] 금요일인 9일 아침 전국 대부분 지역의 기온이 영하 5도 이하로 떨어지며 강추위가 이어지겠다. 내륙 일부 지역은 영하 10도 안팎까지 내려갈 전망이다. 현재 강원 내륙·산지와 충북, 경북 일부 지역에는 한파특보가 발효 중이다.

바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 낮에는 기온이 평년 수준으로 오르며 추위가 한풀 꺾이겠다.

9일 아침 최저기온은 영하 11도에서 영하 2도, 낮 최고기온은 3~10도로 예상된다. 주요 도시별 아침 최저·낮 최고 기온은 서울 영하 5도·6도, 인천 영하 3도·6도, 대전 영하 6도·6도, 광주 영하 3도·8도, 대구 영하 5도·7도, 부산 영하 2도·8도다.

서울과 일부 경기 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부, 경상권에는 건조특보가 내려진 상태다. 대기가 매우 건조해 작은 불씨가 대형 화재로 번질 수 있으니 산불 등 각종 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다. 아울러 기온이 낮아 빙판길과 도로 살얼음이 곳곳에 나타날 수 있으니 교통안전과 보행자 안전에도 유의해야 한다.

9일 밤에는 경기 북동부와 강원 내륙·산지부터 눈이나 비가 내리기 시작한다. 10일 새벽 중부지방, 오전 남부지방, 오후에는 제주까지 차례로 강수 구역이 확대될 전망이다.

10일까지 예상 적설량은 강원 내륙·산지 3~10㎝(북부 내륙과 산지는 최대 15㎝ 이상), 경기 동부 3~8㎝, 호남 2~7㎝, 서울·인천 1~3㎝다. 중부지방과 호남을 중심으로 시간당 1~3㎝, 최대 5㎝ 안팎의 눈이 거세게 쏟아지는 때도 있겠다. 이번 눈은 습기를 머금어 무거우니 시설물 피해에 대비해야 한다.

9일 밤 서해안 지역부터 강풍이 불기 시작해 10일 새벽에는 전국 해안과 산지, 내륙 일부로 확대되겠다. 순간풍속이 시속 70㎞(산지 90㎞) 이상에 달해 강풍 특보가 발효될 수 있다. 서해와 남해 먼바다에는 최고 5.0m가 넘는 높은 물결이 예상되니 항해나 조업에 특히 유의해야 한다.