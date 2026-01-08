[헤럴드경제=박성준 기자] 원·달러 환율이 외환당국의 개입 경계에도 6거래일 연속 상승하며 1450원대에 올라섰다.

8일 서울 외환시장에서 원·달러 환율 주간거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일 대비 4.8원 오른 1450.6원을 기록했다. 장중 고가는 1450.8원까지 올랐다.

이날 환율은 전날보다 3.9원 높은 1449.7원에 거래를 시작한 뒤 1440원대 후반에서 등락을 반복하다 장 마감 직전 상승 폭을 키웠다. 지난달 29일 외환당국의 강도 높은 시장 개입으로 1429.8원까지 내렸던 환율은 이후 줄곧 오름세를 이어가고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 시장상황점검회의에서 “현재 환율이 펀더멘털과 괴리돼 있는 만큼 정책당국이 단호하고 일관된 정책 노력을 지속해 나가는 것이 중요하다”고 강조했다.

외국인 투자자는 유가증권시장에서 국내 주식을 약 1000억원 순매도했다. 코스피는 장중 사상 처음으로 4620선을 찍었으나 이후 하락해 4550대에서 거래를 마쳤다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 오전 98.776까지 올랐다가 소폭 내려 98.693을 나타냈다.