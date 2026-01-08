귀국길 X에 “만나라, 뽀재명과 뽀정은” 北 당대회 앞두고 대규모 열병식 준비

[헤럴드경제=윤호 기자] 중국 국빈방문을 마친 이재명 대통령이 남북대화 재개에 대한 강한 의지를 드러냈다. 다만 북한이 대규모 열병식을 포함한 9차 당대회 채비에 몰두하고 있어 적지 않은 시간이 필요할 것이란 전망이 나온다.

이 대통령은 7일 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 간담회를 통해 시진핑 주석과의 정상회담에서 현재 북한과 대화 통로가 완전히 막힌 답답한 현실을 거론하며 “소통 자체가 안되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다”고 요청했다고 밝혔다.

북한과 러시아의 군사협력이 강화되면서 중국의 대북 영향력이 과거보다 축소됐다고는 하지만, 북중 간 전통적 관계와 경제적 의존성을 고려하면 북한의 대외정책 결정에 있어 중국의 목소리는 여전히 크다. 한중이 앞으로 함께 모색해나갈 ‘창의적 방안’과 중국의 ‘건설적 역할’이 대화 통로가 막힌 남북관계에 어떤 변화를 가져올 수 있을지 시선이 쏠리는 이유다.

이 대통령은 순방 중에 “한반도 평화에 관한 문제라면 지금이 기회”라며 이를 “쉽게 뒤집지 못하게 제도화하면 된다고 이야기했다”고도 했다. 다만 북한의 핵 보유를 용인하는 듯한 태도를 보이는 중국에서 비핵화에 대한 분명한 언급 없이 평화만을 언급했다는 점에서 논란이 될 가능성도 있다. 이 대통령은 “한반도는 장기적으로 비핵화해야 하지만 북한 정권 입장에서 지금 핵을 없애는 걸 동의할 수 있겠나. 제가 보기엔 불가능하다”고 했다.

이 대통령은 귀국길 자신의 X(옛 트위터)를 통해 “만나라, 뽀재명과 뽀정은”이라는 글을 올려 남북정상회담에 대한 희망을 드러내기도 했다. 이 대통령은 “한반도에도 언젠가는 혼란과 적대의 비정상이 극복되고, 서로 존중하며 공존공영하는 날이 오겠지요. 북측에도 새해 복 많이 내리기를”이라고 썼다.

이 대통령은 펭귄 두 마리가 어깨동무하는 사진도 첨부했다. 이 사진은 이달 초 ‘한겨레21′에 실린 기고문에 포함된 것이다. ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’는 2003년 남북이 서로의 지혜와 기술을 모아 탄생시킨 애니메이션이라며 ‘뽀재명과 뽀정은이 만날 수는 없을까’라고 제안하는 내용의 기고문이다. 뽀재명은 이 대통령을, 뽀정은은 김정은 북한 국무위원장을 지칭한다.

이 때문에 이 대통령이 중국 방문에 이어 조만간 예상되는 일본 방문 뒤 본격적으로 남북대화를 모색하는 것 아니냐는 관측도 제기된다.

다만 북한은 1~2월 중 개최가 유력한 노동당 9차 당대회에 맞춰 약 1만5000명 규모 열병식을 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 군인 2만여 명이 동원됐던 역대 최대 규모 열병식인 2015년과 2022년보다는 규모가 작지만, 당대회를 계기로 한 열병식으로는 역대 최대 규모다. 북한은 2016년 7차 당대회 때에는 열병식을 개최하지 않았고 2021년 8차 당대회 때는 김 위원장이 참석한 가운데 약 1만명 안팎 규모로 열병식을 진행했다. 북한이 대규모 열병식을 준비하는 이유로는 지난 8차 당대회에서 김 위원장이 주창한 ‘국방력 발전 5개년 계획’ 성과를 과시하며 내부 체제 결속 강화를 위한 것이라는 해석이 나온다.

한편 미국이 이 대통령의 중국 국빈 방문 직전인 3일 베네수엘라를 공습해 니콜라스 마두로 대통령 부부를 미국으로 압송하면서 도널드 트럼프 미 대통령의 4월 방중 일정이 차질을 빚을 수 있다는 관측도 나온다. 미중 간 ‘단골 메뉴’인 대만과 남중국해 문제를 비롯해 무역통상, 관세 분쟁, 중동 문제, 우크라이나 전쟁 등이 주요 의제가 될 것으로 예상됐지만, 중남미 사안이 긴급 현안이자 변수로 대두한 셈이다. 이 경우 트럼프 대통령의 방중을 전후해 기대됐던 트럼프 대통령과 김 위원장의 만남도 무산될 수밖에 없다.