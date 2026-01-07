[헤럴드경제=임세준 기자] 코스피가 7일 상승 출발해 장중 사상 첫 4600선을 돌파했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 4600선을 기록하고 있다.


jun@heraldcorp.com