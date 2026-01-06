[헤럴드경제=장연주 기자] 중국 남서부 출신의 뇌성마비 뷰티 인플루언서가 상공해 가족의 빚을 갚게 되자 병을 가장한 것 아니냐는 악플에 시달렸다. 하지만 그는 장애인 증명서까지 보여주면서 자신의 노력으로 이룬 결과라고 해명했고, 곧이어 응원의 메시지가 이어졌다.

6일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 온라인에서 ‘찹쌀떡 린’으로 알려진 린링(25)은 구이저우성 비제현의 농촌 가정에서 태어났다. 린은 태어날 때 황달 진단을 받았지만, 부모의 의학 지식 부족으로 린은 치료가 지연됐고 한살이 됐을 때 뇌성마비가 왔다.

린은 기형적인 팔다리와 의사소통의 어려움 때문에 어릴 적부터 남들 눈에 띄지 않으려 애썼고 그 때문에 혼자 외출하는 것조차 부끄러워했던 것으로 전해졌다.

급기야 린의 아버지는 집을 담보로 막대한 빚을 졌고 어머니는 집을 떠났다.

하지만 린은 2022년 뷰티 인플루언서로서 도전을 시작했다.

그는 독학으로 화장을 배웠지만, 신체적 어려움 때문에 떨리는 손으로 몇시간씩 화장을 하느라 고생했고, 마스카라를 바르다가 눈을 찌르는 일도 잦았다. 그는 친구 양양의 도움을 받아 직접 영상을 촬영하고 편집하며, 유명인들의 스타일을 따라 하고 자신만의 독특한 스타일을 개발했다.

결국 린은 창의력 있는 화장 기법으로 그는 곧 소셜미디어에서 80만명이 넘는 팔로워를 확보하며 유명세를 탔다.

이에 린은 미용 제품 판매 라이브 스트리밍을 시작했으며 광고 계약을 맺었다.

3년 만에 가족의 빚 40만 위안(8300만원)도 갚았다. 린의 20초짜리 영상 광고는 무려 2만7000위안(560만원)에 달하는 것으로 알려졌다.

하지만 린의 인기가 상승하자 곧이어 ‘악플’도 쏟아졌다. 그가 아픈 척 병을 연기했다는 것.

한 네티즌은 “이런 장애인 복귀 스토리는 관심을 끌기 위한 가장 쉬운 방법”이라며 “뇌성마비 환자가 저렇게 완벽한 화장을 할 수 없다”고 지적했다.

또 다른 네티즌은 “린과 그의 팀은 병을 이용해 이익을 취하는 것에 대해 부끄러워해야 한다”라고 비판했다.

논란이 일자 린은 자신의 노력으로 일군 결과하며 “거동은 불편할지 몰라도 지능은 떨어지지 않고, 보통 사람들이 할 수 있는 일이라면 저도 열심히 노력하면 충분히 할 수 있다”고 밝혔다.

그러자 그의 댓글란에는 순식간에 응원의 메시지가 쏟아졌다.

뇌성마비를 딛고 뷰티 인플루언서로 성공한 린은 지난해 10월 자신의 미용실을 차렸고, 사업을 확장해 가족을 부양한다는 계획이다.