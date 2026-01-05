[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 정부의 초대 기획예산처 장관으로 지명된 이혜훈 전 의원의 장남과 삼남이 국회의원실 인턴으로 활동하고 그 근거를 대학 입시에 활용했다는 주장이 제기됐다.

주진우 국민의힘 의원은 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 “이혜훈의 장남도 국회 인턴으로 입시용 스펙을 쌓았고 증거를 공개한다”며 “이혜훈의 장남도 고2와 고3 때 국회 인턴으로 입시용 스펙을 쌓은 사실도 새로이 드러났다”고 주장했다.

앞서 주진우 의원은 이 후보자의 삼남이 고3 여름방학 때인 2015년 7월 27일부터 8월 5일까지 김상민 국회의원실에서 인턴 경력을 쌓고 증명서를 발급받았다고 주장한 바 있다.

주 의원은 “국회 인턴 경력을 학교생활기록부에 기재하고, 대학 수시모집 자기소개서에 쓰기 위함”이라며 “입시 스펙 쌓기용”이라고 지적했다.

그는 인턴 경력증명서, 생활기록부 초안, 연세대 수시모집 자기소개서 초안 등을 공개하며 “그 내용을 보면 사전에 국회 인턴 경력을 입시 스펙에 활용하기로 계획하고, 준비했던 사실을 알 수 있다”고 했다.

그러면서 “평범한 국민의 자녀는 국회의원실 인턴 경력증명서를 발급받기 어렵다. 국회의원 자녀만 누리는 특혜”라며 “이는 ‘엄마 찬스’고 입시 스펙에 맞춰 동료 의원실에 부탁해 인턴 경력증명서를 발급받은 것”이라고 주장했다.

이와 함께 삼남의 자기소개서를 통해 장남의 인턴 경력도 확인했다고 밝혔다.

그는 “삼남의 자기소개서 초안에 ‘장남의 국회 인턴 경력’도 쓰여 있다”며 “작성에 참고하기 위해 붙여 넣은 것으로 보인다”고 전했다.

주 의원은 장남 실명 옆에 고 2때 4주 간 국회 인턴을 하며 감세 법안에 대한 국회 논의를 지켜봤다고 쓰여 있고 고 3때 4주 간 국회 인턴 활동에서 예산 편성 과정을 봤다고 돼있다고 설명했다.

한편 이혜훈 후보자의 갑질 의혹, 재산 형성 과정 등 여러 논란이 제기되고 있다. 야당인 국민의힘은 이 후보자의 자진 사퇴나 지명 철회가 이뤄지지 않을 경우 인사청문회를 하루가 아닌 이틀간 진행해야 한다고 요구했다. 아울러 전직 보좌진과 갑질 의혹 피해자 등 모든 관계자를 증인과 참고인으로 신청하겠다는 방침도 함께 밝혔다.