[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 이선희 기획경제위원장(청도)이 최근 한국매니페스토실천본부가 공약이행 우수사례 및 지역 발전에 기여한 정책·입법 사례를 발굴·확산하기 위해 매년 시행하는 전국 단위 평가인‘제17회 2025 지방의원 매니페스토 약속대상’에서 좋은 조례 분야 최우수상을 수상했다고 5일 밝혔다.

특히 이번 평가는‘회복력 도시, 인간다운 도시’를 주제로 지방의회의 입법 성과 가운데 주민 삶의 변화로 이어지는 정책 실효성을 중점적으로 심사했다는 점에서 이번 수상의 의미를 더하고 있다.

이선희 위원장은 “지역 현장에서 출발한 정책이 제도로 자리 잡고 그 성과를 공식적으로 평가받았다는 점에서 의미가 크다“며 ”그간 현장의 목소리를 정책으로 제도화해 도민의 삶에서 변화를 만들고자 했던 저의 의정 철학이 인정받은 것 같아 더없이 기쁘다”고 말했다.

한편 이 위원장은 예산결산특별위원장을 역임하고 기획경제위원장으로서 예산과 정책을 함께 다뤄온 의정 경험을 바탕으로, 지역경제의 구조적 과제부터 청년·소상공인·로컬창업 생태계, ESG 기반 정책, 지방소멸 대응에 이르기까지 경북형 해법을 제도화하는 입법 활동을 이어오고 있다.