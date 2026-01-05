연말연시 나눔 행렬 잇따라

연말연시를 맞아 담양군에 지역 기업과 단체들의 따뜻한 나눔이 이어지며 지역사회에 따뜻한 감동을 전하고 있다.
연말연시를 맞아 담양군에 지역 기업과 단체들의 따뜻한 나눔이 이어지며 지역사회에 따뜻한 감동을 전하고 있다.

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 연말연시를 맞아 담양군에 지역 기업과 단체들의 따뜻한 나눔이 이어지며 지역사회에 따뜻한 감동을 전하고 있다.

담양군에 따르면 쌍교숯불갈비(대표 김창회)에서 성금 2천만 원을 기탁한 데 이어, 담양장터몰 농업회사법인 주식회사(대표 박영수)와 꿈쟁이 목공방(대표 정창우)에서도 각각 100만 원과 50만 원의 성금을 전달하며 이웃사랑 실천에 동참했다.

어려운 이웃들을 위한 백미 기부도 잇따랐다. 의료법인 경애의료재단 담양참사랑병원(이사장 이진열)은 10kg 백미 50포(300만 원 상당)를, 주식회사 메디치팜(대표 이선용)은 10kg 백미 100포(300만 원 상당)를 기탁하며 온정을 보탰다.

지역 여성 단체들도 기부에 동참하여 힘을 보탰다. 담양농협 농가주부모임(회장 신부자)에서는 20kg 백미 50포(300만 원 상당)를, 담양농협 부녀회(회장 김현숙)에서는 20kg 백미 20포(120만 원 상당)를 전달하며 지역사회에 온기를 불어넣었다.

이번 기부에 참여한 기업과 단체들은 매년 연말연시마다 꾸준한 나눔 활동을 통해 지역사회에 선한 영향력을 전하고 있다.

군 관계자는 “매서운 추위 속에서도 이웃을 생각해 주시는 기부자분들 덕분에 담양군이 더욱 따뜻해지고 있다”며 “보내주신 소중한 성금과 물품이 꼭 필요한 이웃들에게 전달돼 모두가 온기 가득한 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.


sij@heraldcorp.com