연말연시 나눔 행렬 잇따라

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 연말연시를 맞아 담양군에 지역 기업과 단체들의 따뜻한 나눔이 이어지며 지역사회에 따뜻한 감동을 전하고 있다.

담양군에 따르면 쌍교숯불갈비(대표 김창회)에서 성금 2천만 원을 기탁한 데 이어, 담양장터몰 농업회사법인 주식회사(대표 박영수)와 꿈쟁이 목공방(대표 정창우)에서도 각각 100만 원과 50만 원의 성금을 전달하며 이웃사랑 실천에 동참했다.

어려운 이웃들을 위한 백미 기부도 잇따랐다. 의료법인 경애의료재단 담양참사랑병원(이사장 이진열)은 10kg 백미 50포(300만 원 상당)를, 주식회사 메디치팜(대표 이선용)은 10kg 백미 100포(300만 원 상당)를 기탁하며 온정을 보탰다.

지역 여성 단체들도 기부에 동참하여 힘을 보탰다. 담양농협 농가주부모임(회장 신부자)에서는 20kg 백미 50포(300만 원 상당)를, 담양농협 부녀회(회장 김현숙)에서는 20kg 백미 20포(120만 원 상당)를 전달하며 지역사회에 온기를 불어넣었다.

이번 기부에 참여한 기업과 단체들은 매년 연말연시마다 꾸준한 나눔 활동을 통해 지역사회에 선한 영향력을 전하고 있다.

군 관계자는 “매서운 추위 속에서도 이웃을 생각해 주시는 기부자분들 덕분에 담양군이 더욱 따뜻해지고 있다”며 “보내주신 소중한 성금과 물품이 꼭 필요한 이웃들에게 전달돼 모두가 온기 가득한 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.