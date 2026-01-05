식당에서 쓰러진 어르신을 심폐소생술로 구한 울산대송고 윤재준(왼쪽)·화암고 문현서 학생. [울산시교육청]
[헤럴드경제=장연주 기자] 식당에서 아르바이트를 하던 고등학생들이 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 손님을 심폐소생술(CPR)로 구조한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

5일 울산교육청에 따르면, 울산 대송고등학교 2학년 윤재군 군과 화암고등학교 2학년 문현서 군은 지난 달 28일 오후 1시30분쯤 울산 동구 일산지회센터 식당에서 주말 아르바이트를 하던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 어르신을 목격했다.

당시 식당 사장님은 “119, 119”하고 다급하게 소리치고 있었고, 옆에 있던 일행들은 어쩔 줄 몰라 하는 상황이었다.

이에 두 학생은 위험한 상황임을 직감하고 지체없이 역할을 나눠 대응에 나섰다.

문군은 곧장 달려가 어르신을 평평한 바닥에 눕힌 후 고개를 젖혀 기도를 확보했고, 윤군은 심폐소생술을 시행했다. 학생들의 신속한 대처 덕분에 어르신은 현장에서 의식을 회복할 수 있었고, 이후 도착한 119 구급대에 의해 병원으로 이송됐다.

식당서 의식 잃은 손님을 심폐소생술 하는 고등학생들. [울산교육청]
이들의 선행은 현장에 있던 목격자가 학교 누리소통망인 인스타그램에 해당 학생을 칭찬해 달라는 내용의 글이 올라오면서 알려졌다.

윤군은 “HD현대중공업 사내 특수 구조대원인 아버지를 따라 어려서부터 심폐소생술을 10번 가까이 배운 것 같다”며 “학교에서 배운 안전 교육도 도움이 됐고, 실제 상황에서 당황하지 않고 잘 대처해서 정말 기쁘다”고 말했다.

대송고 박수영 교장은 “위급한 순간에 용기를 낸 학생들이 대견하고 자랑스럽다”며 “이번 사례를 계기로 생명존중 의식과 응급 대응 역량의 중요성을 다시 한번 확인한 만큼, 앞으로도 체험 중심의 안전 교육을 더욱 강화하겠다”고 말했다.


