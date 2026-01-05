올해도 대내외 불확실성 커 리스크 관리 통해 안정 유지 생산적 금융 본격 추진도 예고

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리나라 금융정책 수장들이 대내외 불확실성 속에서도 금융 안정을 유지하는 데 최선을 다하겠다는 의지를 다졌다.

이억원 금융위원장과 이창용 한국은행 총재, 이찬진 금융감독원장, 조용병 은행연합회장 등 금융업권별 협회장들은 5일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 범금융 신년인사회에 참석해 금융계 주요 인사와 새해 경제 환경 등에 대해 의견을 나눴다.

이날 은행연합회와 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회 등이 공동 개최한 신년인사회에는 주요 금융회사 대표와 정부 관계자, 국회의원, 언론인, 금융유관기관 대표 등 600여명이 참석했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이형일 재경부 제1차관이 대독한 신년사에서 “올해도 대내외 여건이 만만치 않다”고 진단하며 “잠재성장률 반등과 양극화 극복을 통해 대한민국 경제가 대도약하는 원년이 돼야 한다. 특히 금융의 역할이 어느 때보다 중요하다”고 역설했다.

그는 이어 “자금흐름을 첨단전략산업, 벤처·창업, 자본시장 등으로 대전환하는 생산적 금융을 본격화하겠다”면서 “금융을 통한 동반성장을 적극 지원하고 리스크 관리에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

이 위원장도 ▷생산적 금융 ▷포용적 금융 ▷신뢰받는 금융을 핵심 정책 방향으로 제시하며 “올해는 미래를 여는 생산적 금융의 성과를 본격적으로 만들어 내겠다”고 말했다.

그는 “금융이 국가경제의 안전판이자 국민의 청지기가 되도록 금융안정과 소비자보호라는 금융위의 기본 책무를 빈틈없이 수행하겠다”면서 “가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 산업 재편 등 잠재 리스크를 면밀히 모니터링하고 필요시 준비된 시장안정 조치를 선제적으로 시행해 금융안정을 굳건히 지키겠다”고 강조했다.

이 총재는 “올해 우리 경제는 지난해보다 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되지만 부문 간 격차가 큰 ‘K자형 회복’으로 인해 체감 경기와는 괴리가 클 것으로 보인다”면서 특히 “펀더멘털과 괴리된 환율 절하 흐름은 중장기적인 산업 경쟁력 강화, 자본시장 제도 개선뿐 아니라 정부, 중앙은행을 비롯한 관계기관 간의 긴밀한 협력을 요구하고 있다”고 우려했다.

그러면서 향후 통화정책에 대해 “성장, 물가, 금융안정 등 정책변수 간 긴장이 한층 고조되는 점을 고려해 다양한 경제지표를 자세히 점검하면서 정교하게 운영해 나갈 것”이라고 전했다.

이 원장은 올해 최우선 과제로 금융소비자 보호를 꼽으면서 “금융소비자 보호의 패러다임을 소수 피해자 사후구제에서 사전예방적 금융소비자 보호 중심으로 전환해 주시기 바란다”고 말했다.

그는 이어 “금융소비자 보호와 금융시장 안정이라는 본연의 책무를 더욱 충실히 수행하겠다”면서 “시장과 열린 소통을 강화해 금융산업이 우리 경제와 함께 성장하는 건강한 금융 생태계를 만들어 가겠다”고 약속했다.