‘케데헌’, 크리틱스 초이스 어워즈서 최우수 장편 애니메이션상 ‘주토피아 2’·‘엘리오’ 등 디즈니·픽사 작품 앞지르고 2관왕

[헤럴드경제=이원율 기자]한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 북미 비평가 단체 주관의 권워 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’에서 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2관왕에 올랐다.

4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 넷플릭스 애니메이션 영화 케데헌은 경쟁작 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘인 유어 드림’, ‘아르코’ 등을 따돌리고 장편 애니메이션 부문 수상 영예를 안았다.

사운드트랙 ‘골든’으로 주제가상도 받을 수 있었다.

케데헌은 할리우드 애니메이션 명가인 디즈니와 픽사 스튜디오의 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’ 등 작품을 앞지르며 오는 3월 열리는 최고 권위의 아카데미(오스카상) 수상 가능성의 문도 활짝 열었다.

이날 주제가상이 먼저 발표된 후 상을 받으러 무대에 선 ‘골든’ 가수이자 작곡가 이재는 “이 노래는 (주인공)‘루미’가 일어나 꿈을 향해 나아갈 수 있다는 희망을 스스로에게 설득하는 표현이어야 했다”며 “여러모로 그것은 내게도 같은 의미였지만, 무엇보다 전세계 수많은 사람에게 희망을 주고 있는 점이 진정한 영광”이라고 했다.

케데헌이 장편 애니메이션상 수상작으로도 호명된 후에는 제작진과 이병헌 등 목소리 배우들, 사운드 트랙을 함께 부른 가수 모두 무대에 올랐다.

메기 강 감독은 “이 영화의 여정은 7년 전, 한국 문화에 대한 내 개인적 러브레터이자 음악의 힘, 세상에서 원하는 모습과 내면의 진짜 모습을 조화시키려 애쓰는 모든 이들을 향한 마음에서 시작된 것”이라며 “영화를 발견하고 처음부터 응원해준 팬 여러분들에게 정말 감사하다”고 했다.

크리틱스초이스협회(CCA)는 미국과 캐나다의 방송·영화 비평가와 기자 600여명 등이 소속된 단체다.

이들은 매년 초 코리틱스초이스 시상식을 열고 영화와 TV 부문으로 나눠 우수 작품과 배우를 선정한다.

케데헌은 오는 11일 열리는 골든글로브 어워즈에서도 애니메이션상과 주제가상, 박스오피스 흥행상 등 3개 부문 후보에 올랐다.

한편 케데헌 오르지널사운드트랙은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주보다 순위를 크게 높이는 등 장기 흥행을 이어가고 있다.

4일(현지시간) 빌보드는 차트 예고 기사를 통해 ‘케데헌’ OST가 전주 10위보다 7계단 오른 3위를 차지했다고 밝혔다.

팝스타 테일러 스위프트의 신보 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’(The Life of a Showgirl)이 ‘빌보드 200’에서 비연속 12주째 1위를 기록했다.