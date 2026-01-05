송파의 미래 인재 역량 강화 위한 지역 맞춤형 교육 협력 인프라 구축 재정지원체계 한단계 높여 송파구민 수요를 반영한 맞춤 교육 특화사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 지난달 30일 서울특별시 교육청과 ‘송파교육협력특화지구 협약’을 체결했다.

이번 협약을 통해 서울시교육청과 25개 자치구 간 긴밀한 협력 체계를 구축하는 서울교육협력특화지구가 완성되었다.

협약식에는 서강석 송파구청장, 정근식 서울시교육감, 조현석 강동송파교육지원청 교육장 등 주요 관계자들이 참석하여 미래 세대를 위한 교육 인프라 구축에 대한 확고한 의지를 다졌다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ‘같이 배우고 함께 성장하는 교육창달의 도시’를 비전으로 삼고, 어린이·학생·청소년이 창의성과 인성을 두루 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 힘을 모으기로 했다.

협약의 주요 내용은 ▲송파구-교육지원청 특색사업 운영 ▲지역사회 연계 교육 내실화 ▲학생 맞춤 통합 지원 체계 구축 ▲지역 교육발전 기반 조성 등이다.

구는 지난 2024년부터 어린이집·유치원 원어민 영어교실, 초등학생 방학 영어캠프, 중고교 방과 후 채움교실, 학교로 찾아가는 오케스트라 등 다양한 학교 안팎 프로그램을 전개하며 지역 특화사업을 적극 추진하고 있다.

이번 협약을 계기로 구민의 교육수요를 반영한 지역 특화사업을 더욱 발전시켜 송파구만의 특색 있는 맞춤형 교육을 실현하고, 학생들이 실생활에서 배우며 주도적인 학습자로 성장할 수 있도록 교육의 질적 수준을 높여 나갈 계획이다.

서강석 송파구청장은 “이번 협약은 송파의 미래 인재들이 같이 배우고 함께 성장할 수 있는 ‘교육창달의 도시’를 만드는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “앞으로도 교육청과 긴밀히 협력하여 어린이·학생·청소년이 지역사회의 주역으로 성장할 수 있도록 차별화된 정책 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.