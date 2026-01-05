[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 방송인 이상민의 ‘2025 SBS 방송연예대상’ 대상 수상에 불편한 심기를 드러냈다.

고영욱은 최근 자신의 X(구 트위터) 계정을 통해 이상민의 대상 수상을 비판한 기사를 공유하며 시상 결과에 대한 불만을 드러냈다.

그는 해당 기사에 달린 반응을 인용하며 “‘괜히 사람들이 이렇게 화를 내겠습니까’, ‘싱글 콘셉트 예능 프로그램에 고정 출연하는 유부남이 대상을 받는다? 이게 진정한 블랙코미디 아닌가’라는 의견이 공식 채널 댓글에 올라오고 있다”고 적었다.

이어 또 다른 기사 내용을 공유하며 “다수가 납득하지 못하는 대상 선정과 반복되는 지석진 홀대 논란으로 시청자들의 불신이 깊어지고 있다”는 문구를 덧붙여 시상 공정성에 의문을 제기했다.

고영욱은 이전에도 이상민을 여러 차례 저격했다. 지난해 4월 “재미도 없고 진실성 없는 누군가가, 70억 가까운 빚을 모두 갚았다고 했을 때 난 왜 이러고 사나 자못 무력해지기도 했다”며 이상민을 겨냥했고, 같은 해 9월에는 이상민의 ‘크라잉 랩’의 원조가 자신이라고 주장했다. 그 뒤로도 계속해 이상민을 향한 각종 의혹을 제기했었다.

한편 고영욱은 과거 미성년자 성범죄로 실형을 선고받고 복역한 뒤 연예 활동을 중단한 상태다.

그는 2010년 7월부터 2012년까지 미성년자 3명을 총 4차례에 걸쳐 성폭행하거나 강제추행한 혐의로 징역 2년 6개월의 실형을 선고받아 2013년 대법원에서 형이 확정됐다. 특히 신상 공개 5년 및 위치 추적 전자장치 부착 3년을 명령받으며, ‘전자발찌 연예인 1호’라는 불명예까지 안았다.

고영욱은 2015년 출소할 당시 “수감 기간 동안 많이 반성했다”며 “연예인으로서 물의를 빚어 죄송하다”고 사과했다. 이후 자신의 SNS를 통해 의견을 표출하고 있다.