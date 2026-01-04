[헤럴드경제=김주리 기자] 3일(현지시간) 미국의 베네수엘라 군사 작전에 앞서 국방부 건물(펜타곤)의 피자 주문량이 급증하는 현상이 다시 한 번 관측됐다.

이날 펜타곤피자리포트(PPR)는 펜타곤 인근 ‘피자토피자’ 매장에서 오전 2시 4분쯤 주문량 급증 현상이 관찰됐다고 전했다. 익명의 소프트웨어 엔지니어가 운영하는 PPR는 펜타곤 인근의 한 피자 가게의 야간 배달 주문량을 관측하는 사회관계망서비스(SNS) 엑스의 계정이다.

펜타곤피자리포트에 따르면 야간 주문 폭주는 약 1시간 30분 동안 지속된 뒤 잦아들어 오전 3시 44분쯤 ‘0’을 기록했다.

주문 폭주 현상이 미국의 베네수엘라 공습 개시 직전 발생하면서 “미 주요 안보기관의 인근 피자집에 주문이 몰리면 전쟁 등 비상 상황이 발생한다”는 ‘피자 지수’(Pizza Index)가 다시 한번 힘을 받게 됐다.

피자 지수는 국가적 위기나 군사 작전을 앞두고 펜타곤 등 국가 안보기관 관계자들이 밤샘 근무를 하며 음식을 대량 주문한다는 주장에서 착안한 비공식 지표다.

지난 1991년 당시 워싱턴 D.C. 지역에 43개의 도미노피자 매장을 운영하던 프랭크 믹스는 언론 인터뷰에서 걸프전을 앞두고 펜타곤에 수십 개의 피자를 배달했다고 밝혔다. 미국이 이라크에 대한 공습을 시작하기 몇 시간 전 피자 55개를 백악관으로 보냈다.

지난 6월 이스라엘의 이란 공습 및 미국의 이란 핵시설 폭격 당시에도 펜타곤 인근 피자 주문량을 바탕으로 한 비슷한 관측이 나온 바 있다.

트럼프 대통령은 이날 새벽 베네수엘라 수도에 대한 대규모 공습 작전이 성공했으며 마두로 부부를 체포해 베네수엘라 밖으로 이송했다고 밝혔다.