경찰 [헤럴드DB]
경찰 [헤럴드DB]

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 중구 일대의 한 대규모 집회 현장에서 80대 남성이 숨졌다.

4일 경찰 등에 따르면 4일 오전 11시 10분께 이 남성은 의자에 앉은 채 쓰러져 발견됐다. 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했다. 경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중이다.


hope@heraldcorp.com