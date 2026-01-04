5일부터 임차료 비롯 사용가능한 은행자금·시설투자 자금 등 접수

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도는 자금 조달과 금융 부담으로 경영이 어려운 중소기업을 대상으로 육성자금을 저리로 융자 지원한다고 밝혔다.

정책자금 융자 규모는 4천억 원으로 ▲임차료나 인건비, 연구개발비에 사용할 수 있는 은행자금 3천300억 원 ▲공장 증·개축, 설비구입 등 시설투자를 위한 정책자금 530억 원 ▲사회적경제기업 및 건설업 중소기업을 위한 자금을 각각 70억 원과 100억 원 등이다.

은행자금은 3억 원까지 시중 은행에서 대출을 받으면 전남도가 대출 이자의 일부(1.1~2.0%p)를 매달 지원한다. 우대지원 시 융자한도는 6억 원, 이자는 2.5%p까지 확대해 지원받을 수 있다. 우대 대상은 유망 중소기업·강소기업, 가족친화인증기업, 소재부품뿌리기술전문기업 등이다.

정책자금은 전남도에서 마련한 중소기업육성기금을 통해 8년간 최대 23억 원의 시설투자자금과 운영자금을 저금리로 융자받을 수 있다. 벤처기업의 경우 2.5% 고정금리며, 그 밖의 기업은 3.0% 변동금리가 적용된다.

특히 올해는 사회적경제기업에 대해 별도의 우대금리를 적용해 보다 두터운 지원을 펼치고, 당초 지원 대상에 포함되지 않았던 건설업종에 대해서도 지난해 신설한 전용 자금을 올해까지 이어 지속 추진한다.

김형성 전남도 중소벤처기업과장은 “자금 여건의 불확실성이 이어지는 상황에서 기업에 필요한 자금을 적기에 공급하고 금융 부담을 완화하기 위해 이자 지원을 지속해서 추진하고 있다”며 “중소기업 경영에 실질적 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

접수는 5일부터다. 공고 내용 확인 및 온라인 접수는 전남도중소기업일자리경제진흥원 자금시스템 누리집(www.jnfund.kr)을 통해 가능하며, 자세한 사항은 전남도 중소벤처기업과나 중소기업일자리경제진흥원에 문의하면 된다.