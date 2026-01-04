지난해 평균 낙찰가율 97.3%…2021년 이후 최고 기록 토허구역 확대로 허가·실거래 의무 없는 경매로 갭투자 수요 몰려

[헤럴드경제=김희량 기자] 아파트값 상승세가 지속된 가운데 실거주 의무가 예외인 경매 법정으로 투자 수요가 몰리면서 지난해 서울 아파트 경매 낙찰가율이 2021년 이후 최고를 기록했다.

4일 법원경매전문회사 지지옥션에 따르면 지난해 서울 아파트 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)은 평균 97.3%를 기록해 2021년(112.9%) 이후 4년 만에 가장 높은 수준을 보였다. 특히 12월 서울 아파트 낙찰가율은 석 달 연속 100%를 넘기며 2022년 6월 이후 최대를 기록하기도 했다.

서울 아파트 경매는 2021년 낙찰가율이 100%를 넘었다가 이후 집값이 하락하며 2023년에는 낙찰가율이 평균 82.5%까지 떨어졌고 이후 2024년 92.0%에 이어 지난해 다시 5.3%포인트 올랐다.

업계는 6·27대책 등 정부의 강력한 대출 규제에도 시중의 넘치는 유동성으로 집값 상승세가 지속되면서 경매 시장도 달아오른 것으로 보고 있다.

특히 10·15대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이자 관할 구청의 거래 허가를 받지 않아도 되고, 전세를 낀 갭투자도 가능한 경매로 투자자들이 몰리고 있다.

서울 아파트 매매 거래량(계약일 기준)은 지난해 9월과 10월 각각 8000건을 넘다가 10·15대책 이후 급감해 10월 3283건, 11월은 2786건(해제 거래 제외)으로 급감했다.

반면 경매 낙찰가율은 지난해 9월 99.5%에서 10·15대책이 발표된 10월에 처음 100%를 넘은 102.3%를 기록한 뒤 지난해 12월까지 석 달 연속 100%를 넘었다.

지난해 12월 낙찰가율은 102.9%로 2022년 6월(110.0%) 이후 3년 반에 가장 높은 수준이다.

경매 시장이 과열되면서 낙찰률(경매 진행건수 대비 낙찰건수 비율)도 덩달아 올랐다.

지난해 경매 법정에서 입찰에 부쳐진 물건 2333건 가운데 절반에 가까운 49%(1144건)가 주인을 찾아 역시 2021년(73.9%) 이후 최고 수준을 보이고 있다.

물건당 평균 응찰자 수는 8.19명으로, 2017년(8.72명) 이후 8년 만에 가장 많은 것이다.

경매시장에서도 강남권과 한강벨트 아파트 쏠림 현상이 두드러지게 나타나고 있다.

지난해 전체 25개 구 가운데 낙찰가율이 100%를 넘은 곳은 총 9곳으로, 이중 성동구의 낙찰가율이 110.5%로 최고로 높았다. 성동구는 지난해 구별 매매가 상승률도 1위를 한 곳이다.

이어 강남구가 104.8%, 광진구와 송파구가 각각 102.9%를 기록했다.

영등포구(101.9%), 동작구(101.6%), 중구(101.4%), 마포구(101.1%), 강동구(100.7%)도 낙찰가율이 100%를 돌파했다.

물건별 낙찰가율 상위 10개 단지는 대부분 강남 3구와 한강벨트 아파트에서 나왔다.

지난해 낙찰가율 최고 단지는 11월 24일 경매에 부쳐진 서울 성동구 금호동3가 두산아파트 전용면적 60㎡로, 40명이 경쟁한 끝에 감정가 8억3500만원의 160.2%인 13억3750만원에 낙찰된 바 있다.

두번째로 높은 단지는 지난해 9월 30일 낙찰된 서울 강남구 압구정동 미성아파트 전용 106.5㎡로 감정가(34억원)보다 18억원 이상 높은 52억822만원에 낙찰돼 낙찰가율이 153.2%를 기록했다.

지난달 1일 입찰한 서울 성동구 성수동2가 청구강변아파트 전용 60㎡는 성수전략정비구역 개발 호재로 감정가(18억2900만원)의 150.6%인 27억5500만원의 낙찰가를 기록했다.

전문가들은 올해도 서울 아파트 경매 시장은 달아오를 것이라고 보고 있다.

지지옥션 이주현 전문위원은 “정부의 10·15대책 이후 지방에서도 토지거래허가와 실거주 의무가 없는 경매 시장으로 몰려들고 있다”면서 “총선 전후로 정부의 정책 변화를 살펴봐야겠지만 일단 정부 규제가 풀리지 않는 한 거래 허가 의무가 없는 경매 시장의 과열은 지속될 것”이라고 내다봤다.