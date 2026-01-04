‘취업 후 상환’ 등록금 대출 모든 대학(원)생으로 확대

[헤럴드경제=박세환 기자] 대학 학자금 대출 금리가 연 1.7%로 동결돼 시행된다.

4일 교육부와 한국장학재단에 따르면 교육부는 경제적으로 취약한 청년의 학자금 마련과 상환 부담을 낮추기 위해 2026학년도 1학기에도 학자금 대출 금리를 연 1.7%로 동결했다.

2026학년도 1학기 대학 학자금(등록금·생활비) 대출 신청을 5일부터 접수한다. 등록금 대출과 생활비 대출 모두 5월 20일까지 신청해야 한다.

대출 심사 기간이 약 8주인 만큼 대학 등록 마감일로부터 적어도 8주 전에는 신청해야 해야 필요한 때 적절히 이용할 수 있다.

학생 본인이 한국장학재단 홈페이지(kosaf.go.kr)나 모바일 애플리케이션에서 직접 신청하면 된다.

등록금 대출은 2025년도와 동일하게 소요액 전액 가능하지만, 대출제도 및 학제에 따라 개인 총한도가 있으니 확인해야 한다. 생활비 대출은 학기당 200만원까지 가능하다.

취업 후 상환 학자금 대출자에 대한 이자 면제도 계속 시행된다. 이자 면제 대상은 기초·차상위·다자녀 및 학자금 지원 5구간 이하다.

5월 12일부터는 ‘자립지원 대상자’도 이자 면제 대상에 포함될 예정이다.

교육부는 재학 중 상환 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 2026학년도부터 취업 후 상환 학자금 대출 지원 대상을 대폭 확대한다.

취업 후 상환 대출 중 등록금 대출은 소득요건 제한을 폐지해 모든 대학생과 대학원생이 취업 후 상환 등록금 대출을 신청할 수 있다.

생활비 대출은 학자금 지원 8구간 이하 대학생, 학자금 지원 6구간 이하 대학원생의 안정적인 생활과 학업을 지원한다.

최교진 교육부 장관은 “이번에 반영된 대출금리 유지와 취업 후 상환 학자금 대출 신청 대상 확대 조치는 청년들이 사회 진입 초기의 경제적 부담을 완화하는 데 기여할 것”이라며 “대출 희망 학생들은 신청 기간 내 꼭 신청해 혜택을 받기 바란다”고 말했다.