정동야행, 한국매니페스토실천본부 주관 제1회 문화정책 콘체르토 문화거버넌스 분야 우수상 수상 대한민국 최초의 야행문화 축제인 정동야행, 주민, 예술가, 민간기관, 전문가 간 협치형 축제의 모범 모델로 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 대한민국 최초 문화재 야행 축제인 ‘정동야행’으로 문화정책 콘체르토 문화거버넌스 분야 우수상을 수상했다.

이번 수상은 지역 구성원 모두가 함께 만드는 정동야행의 우수성을 전국에 알렸으며, 협치·협력형 지역문화축제의 모범 모델을 제시했다는 의미를 더한다.

한국매니페스토실천본부가 주관한 제1회 문화정책 콘체르토는 지역 문화정책의 우수사례를 발굴·공유하기 위해 마련됐다.

이번 대회는 ‘문화와 도시, 그리고 회복력’을 주제로 3개 분야에서 진행, 전국 85개 지자체가 총 160개 사례를 제출해 치열한 경쟁을 벌였다.

중구는 주민이 주체가 되는 정동 문화거버넌스를 통해 정동야행을 성공적으로 운영하고 정책적 완성도를 높여 온 점에서 높은 평가를 받으며, ‘문화거버넌스(협치·협력형 지역문화축제)’ 분야에서 우수상의 영예를 안았다.

정동야행은 대한민국 최초의 문화재 야행 축제로, 덕수궁 돌담길과 정동 일대의 근현대 문화유산을 밤이라는 시간대에 재조명하며 새로운 문화 향유 모델을 제시해 왔다. 특히 행정 중심이 아닌 주민, 문화예술인, 민간기관, 전문가가 함께 기획하고 운영하는 협치형 축제로 자리매김하며 문화거버넌스의 대표 사례로 주목받고 있다.

중구는 정동야행을 통해 단순한 일회성 축제를 넘어 ▲지역 문화자원의 지속적 활용 ▲주민 참여 확대 ▲민관 협력 기반 구축 ▲지역 상권과의 연계를 통한 지속 가능한 지역문화 생태계 조성에 힘써왔다.

그 결과 정동야행은 2015년부터 작년까지 누적 방문객 126만 명을 기록한 대한민국 대표 문화축제로 성장했다. 올해 정동야행은 10월 가을밤을 장식할 예정이다. 더 나아가, 구는 정동협의체와 함께 정동의 밤을 상시로 밝히는 야간경관 개선사업을 추진한다는 계획이다.

김길성 중구청장은 “이번 수상은 정동야행을 통해 지역의 문화자산을 지키고 주민과 함께 키워온 문화정책의 성과”라며 “앞으로도 중구만의 역사와 이야기가 살아 숨 쉬는 문화정책을 통해 구민이 자부심을 느끼고, 시민들이 다시 찾고 싶은 문화도시를 만들어가겠다”고 밝혔다.