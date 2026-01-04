서울시의회, 최근 3년간 통계 분석…피해연령 13~20세 가장 많아

[헤럴드경제=김희량 기자] 최근 3년 동안 서울 전체 보행자 교통사고가 1% 줄었지만 강남 대치동 학원가는 약 12% 급증한 것으로 나타나 안전 대책을 개선해야 한다는 목소리가 나온다.

4일 서울시의회가 발간한 ‘서울시 예산·재정 분석 제50호’에 따르면 2022∼2024년 보행자 교통사고는 서울 전체에선 해마다 평균 1.2% 감소했으나 강남구에선 연평균 2.2%, 대치동 학원가에선 연평균 11.6% 늘었다. 이 수치는 한국도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)의 통계를 분석한 것이다.

보고서에 따르면 지난 10년 동안 대치동 학원가의 보행자 교통사고는 2015년 42건에서 차츰 줄어 2021년 28건으로 최저를 기록했으나 이후 2022년 45건, 2023년 60건, 2024년 56건이 발생했다.

2022∼2024년 서울의 다른 학원가인 양천구 목동과 노원구 중계동 역시 보행자 교통사고가 각각 평균 73.2%와 6.9% 증가했으나 두 곳 모두 3년 동안 보행자 사고가 15건과 18건으로 대치동(161건)과는 차이가 컸다.

분석 기간 서울의 보행자 교통사고 피해 연령은 65세 이상이 24.6%로 가장 많았지만 강남구에서는 21∼30세가 26.7%, 대치동 학원가는 13∼20세가 26.1%로 최다 피해 연령이 달랐다.

시의회는 “대치동 학원가의 대표 도로인 도곡로는 6∼8차선이지만, 대로변 주·정차 및 골목에 있는 학원으로 들어가려는 차들로 인해 교통 혼잡이 발생한다”고 분석했다.

실제 2024년 기준 서울 학생 1만명당 사설 학원은 191.7곳이지만 강남구는 1만명당 421.2곳으로 25개 자치구 가운데 가장 많다. 대치동에는 학원 1422곳이 몰려 있지만 학원가는 학교 앞과 달리 어린이 보호구역 지정률이 상대적으로 낮다.

서울 내 초등학교는 어린이 보호구역 지정 대상 중 실제 지정된 비율이 100%에 가깝고 특수학교 84.4%, 유치원 66.3% 등이지만 학원은 1%도 되지 못한다.

대치동 학원가에서 어린이 보호구역이 지정된 곳은 학원 13곳, 어린이집 2곳, 초등학교·유치원·기타 각각 1곳씩 총 18곳이 전부다. 학원 13곳의 어린이 보호구역은 통학로가 지정되지 않아 폐쇄회로(CC)TV 등 시설물이 설치되지 않은 상태다.

시의회는 대치동 학원가 보행 안전 개선이 필요하다고 보고 단기·중기·장기 과제를 제시했다.

단기 과제로는 학원가 어린이 보호구역 교통 규제 적용, 교통안전시설 개선, 불법 주·정차 관리 등을 꼽았다. 중기적으로는 시간대별 위험 요인에 따라 관리 강도를 차등 적용하고 보행 안전구역 운영 기준을 정교하게 마련할 것을 제안했다.

아울러 장기 로드맵을 세우고 불법 주·정차, 보행 공간 침범, 개인형 이동수단(PM) 방치 등의 문제를 선제적으로 관리할 것을 권했다.

최근 강남구는 대치동 학원가의 교통안전 우려가 커지자 대책 마련에 나서고 있다. 주정차 금지구역을 쉽게 인식하도록 노면에 표시를 칠하고 학원가 일대 버스정류장 6곳에 주정차 금지 표지판을 설치하는 등 노력하고 있다. 경찰, 교육청, 학원단체 등과 함께 ‘등·하원시 승용차 이용하지 않기’ 캠페인도 진행한 바 있다.