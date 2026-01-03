65세 이상 어르신 대상, 폐렴구균 23가 백신 무료 접종 지원 평생 1회 접종만으로도 감염증 최대 80%까지 예방 광진구 위탁의료기관 136곳에서 접종 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 65세 이상 어르신을 대상으로 폐렴구균 무료 예방접종을 실시한다.

폐렴구균은 폐렴뿐만 아니라 균혈증, 수막염까지 유발할 수 있는 침습성 감염병으로 특히, 면역력이 상대적으로 약한 어르신에겐 치명적일 수 있어 주의가 필요하다 백신 1회 접종만으로도 폐렴구균 감염증을 최대 80%까지 예방할 수 있다.

이에 구는 폐렴구균 23가 무료 예방접종을 연중 지원한다. 65세 이상 어르신(1961년 12월 31일 이전 출생자) 중 폐렴구균 23가 백신을 한 번도 접종하지 않은 어르신을 대상으로 한다. 65세 이전 접종한 경우 최소 5년 경과 후 접종 가능하다.

접종을 원하는 대상자는 신분증을 지참, 지역 내 136곳의 위탁의료기관 중 희망하는 곳을 방문하면 된다. 자세한 사항은 광진구보건소 누리집 또는 예방접종도우미 사이트에서 확인할 수 있다.

김경호 광진구청장은 ‘예방접종을 통한 사전 대비가 무엇보다 중요하다’며 “1회 접종만으로도 큰 효과를 볼 수 있으니, 어르신들의 건강을 위해 구에서 실시하는 폐렴구균 예방접종에 적극적인 동참을 당부드린다”고 말했다.