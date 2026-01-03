케데헌 OST 총 5곡 이름 올려

[헤럴드경제=최정호 기자] 영국 2025년 결산 싱글차트에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘골든’(Golden)과 로제의 ‘아파트’(APT.)가 톱 10에 이름을 올렸다.

3일 오피셜 차트의 2025년 연말 결산 싱글차트(End of Year Singles Chart in 2025)에 따르면 ‘골든’은 4위를 기록했다. 또 로제와 팝스타 브루노 마스의 글로벌 히트곡 ‘아파트’도 5위를 기록했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)은 ‘골든’을 비롯해 총 5곡이 이름을 올렸다. ‘소다 팝’(Soda Pop)이 36위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 44위를 각각 차지했다. ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)과 ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 각각 67위와 90위에 자리했다.

미국에서도 뉴욕 새해 공연 무대를 장식할 정도로 ‘골든’의 인기는 계속되고 있다. ‘골든’은 빌보드 메인 차트 ‘핫 100’애서 8주 동안 1위를 기록했으며, 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서도 발매 후 27주 동안 톱 10에 머무르며 굳건한 인기를 입증했다.