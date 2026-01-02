태국, 치안 불안·밧화 강세 등 여행만족도 하락 베트남, 8개월간 中관광객 353만명 몰려 ‘호황’

[헤럴드경제=나은정 기자] 동남아 최대 관광 대국인 태국을 찾은 외국인 관광객이 지난해 7% 이상 감소한 반면 베트남은 20% 넘게 급증하며 역대 최대 기록을 세웠다.

2일(현지시간) 블룸버그 통신과 태국 관광체육부에 따르면 지난해 태국을 방문한 외국인 관광객은 약 3300만 명으로 전년보다 7.2% 줄었다. 코로나19 팬데믹 기간을 제외하면 10년 만에 처음으로 감소세를 기록한 것이다.

관광객 감소로 인한 경제적 충격도 적지 않았다. 외국인 관광객이 창출한 매출은 1조5000억 밧(약 68조9000억 원)으로 전년 대비 4.7% 감소했다.

태국 관광 산업 부진의 가장 큰 원인으로는 범죄단지 납치 사건이 꼽힌다. 지난해 초부터 중국인 관광객 등이 태국에서 납치돼 미얀마·캄보디아 일대 범죄단지로 끌려가는 사건이 잇따랐다. 특히 2024년 말 드라마 캐스팅을 위해 태국을 방문한 중국인 배우 왕싱이 미얀마로 납치됐다가 지난해 1월 구출된 사건은 중국 사회에 큰 충격을 줬다.

왕싱 등 납치 피해자들은 중국계 범죄조직이 운영하는 대규모 범죄단지에서 온라인 사기나 보이스피싱 가담을 강요받은 것으로 전해졌다. 이 같은 소식이 중국 내에서 대대적으로 보도되면서 태국 대신 베트남과 말레이시아 등 다른 나라로 발길을 돌리는 중국인 관광객이 크게 늘었다.

실제로 지난해 태국을 찾은 중국인 관광객은 447만 명으로, 전년(약 670만 명)보다 33.6% 급감했다. 여기에 밧화 강세도 부담으로 작용했다. 미국 달러 대비 태국 밧화 가치는 최근 1년간 약 9.4% 상승해 외국인 관광객 입장에서 여행 비용이 상대적으로 비싸졌다.

아울러 지난해 7월과 지난달 캄보디아와의 국경 지대에서 교전이 발생해 100명 이상이 사망하는 등 안보 불안이 이어진 점도 외국인 여행객의 심리에 부정적으로 작용한 것으로 보인다.

태국 관광청은 올해 중국인 관광객을 2024년과 같은 670만명 수준으로 되돌리는 등 총 3670만 명의 외국인 여행객을 유치, 지난해 부진을 씻는 것을 목표로 하고 있다.

반면 베트남 관광 산업은 호황을 맞았다. 베트남 매체 VN익스프레스에 따르면 지난해 베트남을 방문한 외국인 관광객은 약 2150만 명으로 전년보다 22% 늘며 역대 최대치를 기록했다.

응우옌 쩡 카인 베트남 관광청장은 세계 39개국에 대한 비자 면제 정책이 관광 산업 성공의 열쇠라고 밝혔다. 특히 지난해 1∼8월 중국인 관광객이 353만 명으로 44% 증가하는 등, 태국을 피한 중국인 여행객들이 베트남으로 대거 이동한 점이 결정적인 역할을 했다는 분석이다.